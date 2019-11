Vui lòng bấm F5 để tiếp tục cập nhật

07h30: Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vào chiều qua (7/11), lực lượng do người Kurd dẫn đầu đã tái chiếm làng Sharaqiq, gần thị trấn then chốt Ain Issa, từ tay các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Hãng thông tấn Hawar (ANHA) cho biết, SDF đã đẩy lùi cuộc tấn công và làm hư hại một chiếc xe tăng chủ lực của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Một khẩu súng máy đặt trên xe tải cũng bị phá hủy trong cuộc giao tranh.