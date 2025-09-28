Cập nhật mới nhất Bão số 10: Bão Bualoi đang áp sát đất liền, nhiều nơi mưa to, gió giật cấp 9

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 28/9, tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 108,9 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Trị – Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã khiến nhiều khu vực ven biển ghi nhận gió mạnh. Tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hội An (Đà Nẵng), Bắc Trạch và Cồn Cỏ (Quảng Trị), gió mạnh cấp 6, giật 7–8; riêng trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, sóng lớn, mưa to, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo trong 12–36 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên. Đến 22h tối 28/9, tâm bão sẽ ở trên vùng biển Nghệ An – Quảng Trị với cường độ cấp 12–13, giật cấp 16. Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị đối mặt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 10h sáng 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mạnh cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu dần. Đêm cùng ngày, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan trên khu vực Thượng Lào.

Từ chiều và đêm 28/9, gió mạnh dần lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật 14. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió cấp 6–7, giật 8–9; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6–7, giật 8–9, có nơi cấp 8 giật cấp 10.

Từ 28–30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, mưa phổ biến 100–300 mm, cục bộ trên 450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa 200–400 mm, có nơi vượt 600 mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng diện rộng ở đồng bằng, đô thị.

Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường, Đà Nẵng nhiều nơi mưa rất to

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Bualoi), sáng 28/9, UBND TP Huế phát đi công văn khẩn yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h cùng ngày.

Trên địa bàn, các trạm quan trắc đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc, Thuận An và nhiều khu vực khác dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các xã, phường khẩn trương thông báo, vận động người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

UBND TP Huế nhấn mạnh, các trường học, cơ quan, đơn vị cần chủ động cho học sinh, người lao động nghỉ để đảm bảo an toàn. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không ra đường khi gió bão đạt đỉnh, tránh nguy cơ tai nạn do cây gãy, nhà tốc mái và vật thể bay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, ông Bùi Văn Chanh - Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ - cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, trong hôm nay nhiều nơi tại Đà Nẵng sẽ có mưa rất to, có nơi lên tới hơn 200mm. Tuy nhiên từ đêm nay mưa sẽ giảm dần.

Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng ứng phó với bão số 10 - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30km/h. Dự báo vào lúc 4h sáng 29-9 bão đi vào đất liền Trung Bộ, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Lúc này bão đạt cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0 - 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 - 10,0m, biển động dữ dội.

Vùng biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3m - 5m, biển động mạnh; từ gần sáng 28-9 gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5m - 7m, biển động dữ dội.

Theo ông Chanh, tuy không phải vùng đổ bộ trực tiếp của bão, nhưng vùng ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh lên cấp 5-6, giật cấp 7-8.