Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 giật cấp 16, biển động dữ dội

Lúc 23h ngày 26/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo khẩn cấp về cơn bão số 10 đang di chuyển với tốc độ nhanh về phía Tây Tây Bắc, có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến vùng biển và đất liền miền Trung trong 2-3 ngày tới.

Theo đó, tính đến 22 giờ ngày 26/9, tâm bão số 10 đã được xác định ở vị trí 13,3°N; 118,9°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Nam. Cơn bão hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 11-12 (103-133km/h), với giật cấp 15.

Đặc biệt, bão số 10 đang di chuyển với tốc độ rất nhanh khoảng 35km/h theo hướng Tây Tây Bắc, gần gấp đôi tốc độ di chuyển trung bình của các cơn bão. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây ra tác động tổng hợp nghiêm trọng bao gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo dự báo, đến 22 giờ ngày 27/9, tâm bão dự kiến sẽ di chuyển đến vị trí 15,6°N – 111,8°E, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm được xác định từ 11,5°N–18,0°N; phía Đông kinh tuyến 109,5°E, với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Đến 22 giờ ngày 28/9, bão sẽ tiến sát đất liền, trên vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị. Tốc độ di chuyển giảm xuống còn 25km/h nhưng vẫn duy trì cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Đến 22 giờ ngày 29/9, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển vào khu vực Thượng Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Hướng đi của Bão số 10 - Ảnh: Nchmf

Gió giật cấp 16, biển động dữ dội

Dự báo trong 24 giờ tới, lúc 22h ngày 27/9, trên vùng biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa sẽ chịu gió cấp 6-7, tăng lên 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16.

Sóng biển có thể đạt độ cao 6,0–10,0m với tình trạng biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 3,0–5,0m. Gần sáng 28/9, khu vực này sẽ chịu tác động trực tiếp với gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão 10-13, giật cấp 16 và sóng cao 5,0–7,0m.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ có gió cấp 6-7, tăng lên 8-9, vùng gần tâm bão 10-12, giật cấp 14. Đây là mức gió nguy hiểm, có thể làm đổ cây cối, cột điện và gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà cửa.

Ngoài ra, từ ngày 28-30/9, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 400mm. Đặc biệt, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể có mưa rất lớn 200–400mm, cục bộ trên 600mm.

Nước dâng do bão dự kiến đạt 1,0–1,5m ở ven biển Bắc Trung Bộ, gây nguy cơ cao ngập lụt vùng trũng, sạt lở đê kè và phá hủy các khu vực nuôi trồng thủy sản.