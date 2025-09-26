Bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh, cảnh báo nóng người dân 5 tỉnh, thành phố sau

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới ra cảnh báo nhiều khu vực thuộc Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài từ bão số 10.

Cụ thể, theo số liệu ghi nhận từ 11h đến 17h ngày 26/9, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tại Quảng Ninh, trạm Cẩm Phả đo được 94,6mm, Cửa Ông 60,6mm; ở Hà Tĩnh, Đò Điệm đạt 97,2mm, Đại Lộc 68,2mm. Tại miền Trung và Tây Nguyên, Zuôich (Đà Nẵng) ghi nhận 37,2mm, An Ninh Đông (Đắk Lắk) 62,2mm và Phước Kháng (Khánh Hòa) 55,8mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh này đã đạt hoặc gần trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ sạt trượt, lũ quét khi tiếp tục có mưa lớn.

Dự báo đến rạng sáng 27/9, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to: Quảng Ninh 5-15mm, có nơi trên 25mm; Hà Tĩnh 10-20mm, nơi cao nhất trên 40mm; Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét tại 5 tỉnh, thành - Ảnh minh hoạ: Trung tâm Truyền thông TN&MT

Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã/phường thuộc 5 tỉnh, thành phố nêu trên. Một số khu vực xung yếu được cảnh báo gồm: Cẩm Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh); Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh); Phước Thành, Trà Leng (Đà Nẵng); Xuân Thọ, Xuân Lộc (Đắk Lắk); Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở mức cấp 1. Những hiện tượng này có thể uy hiếp tính mạng, gây tắc nghẽn giao thông, hư hỏng công trình dân sinh, làm gián đoạn hoạt động sản xuất – kinh tế.

Cơ quan khí tượng đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực dân cư ven sườn dốc, suối nhỏ để chủ động cảnh báo, sơ tán người dân nếu cần thiết.

Bão số 10 di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh

Chiều 26/9/2025, tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ ứng phó bão số 10 (BUALOI) với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và đơn vị khí tượng. Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 13h cùng ngày tâm bão ở khoảng 12,5°N - 121,3°E (Philippines), sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, di chuyển nhanh 35-40 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10m. Ven biển Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng nước dâng 1-1,8m, nguy cơ ngập lụt do kết hợp với triều cường.

Trong kịch bản bão di chuyển như hiện nay, từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, có nơi mưa đặc biệt to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi. Dự báo bão khi vào gần bờ đạt cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 15, tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi trung bình các cơn bão khác, thậm chí mạnh ngang hoặc hơn bão số 5 (Kajiki).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Ảnh: Văn phòng Cục KTTV

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo: "Cơn bão này di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh. Rất khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi. Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió có thể kéo dài từ Ninh Bình - Hà Tĩnh. Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp thì thường gây thiệt hại lớn. Tôi ngại nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 suy yếu rất nhanh. Vì vậy cần không được chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa".

Vì vậy, các địa phương cần sớm cấm biển, di dời dân trước 21h ngày 28/9, chuẩn bị phương án an toàn hồ đập, sản xuất, giao thông, dịch vụ và tính đến việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ.