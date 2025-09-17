Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cảnh báo nóng, người dân 3 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Theo bản tin phát lúc 22h40 ngày 16/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vòng 3 giờ (từ 19h đến 22h), nhiều khu vực ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã ghi nhận lượng mưa lớn: La Kênh 56,2 mm (Gia Lai), Sông Hinh 51,8 mm (Đắk Lắk), Đập Kiều–Hoa Sơn 49,2 mm (Khánh Hòa). Độ ẩm đất tại nhiều nơi đã đạt mức bão hòa, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Từ đêm 16/9 đến rạng sáng 17/9, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tập trung tại nhiều xã, phường như: Al Bá, Bàu Cạn, Bờ Ngoong, Ia Boòng, Ia Dok, Ia Grai (Gia Lai); Phú Hòa 1, Sơn Thành, Sông Hinh (Đắk Lắk); thị trấn Tu Bông (Khánh Hòa). Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1, song có thể gây thiệt hại lớn cho giao thông, sản xuất và đời sống dân sinh nếu không được ứng phó kịp thời.

Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát cảnh báo cấp 1 về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa trong ngày hôm nay 17/9. Theo đó, người dân ở các tỉnh này cần đặc biệt chú ý đề phòng khi mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét bất ngờ và sạt lở trên sườn dốc.

Bản tin cảnh báo với 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà - Ảnh: TT Chính phủ

Trước đó, lúc 21h cùng ngày, cơ quan khí tượng cũng phát tin cảnh báo về mưa dông diện rộng từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ. Trong khoảng thời gian từ 13h đến 20h, nhiều nơi có lượng mưa vượt ngưỡng 50 mm, điển hình như trạm Thăng Phước (Đà Nẵng) 64 mm, trạm Đắk Hring 1 (Quảng Ngãi) 68,2 mm, Ea M Doal (Đắk Lắk) 52,8 mm. Dự báo trong đêm 16/9, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngoài mưa lớn, hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra, kèm nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng, Nam Bộ cũng như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cần đặc biệt lưu ý: rà soát điểm dân cư ở ven sông suối, khu vực nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết, đồng thời hạn chế đi lại trong đêm khi mưa lớn tiếp diễn.