Bão số 10 giật cấp 15, đang tiến vào đất liền, 3 tỉnh cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Theo tin bão khẩn cấp lúc 8h sáng từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão Bualoi) ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách Tp. Huế khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hướng đi của bão số 10 - Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn

Theo dự báo, 19h ngày 28/9: Tâm bão ở khoảng 18,0°N; 107,1°E, trên vùng biển Nghệ An – Quảng Trị. Gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Hoàng Sa nằm trong vùng nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h sáng mai ngày 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, tâm ở khoảng 19,6°N; 104,5°E (khu vực phía Tây Nghệ An – Hà Tĩnh). Gió mạnh cấp 8, giật cấp 12. Rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị; cấp 3 cho vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi.

16h ngày 29/9, bão số 10 được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào (20,9°N; 101,0°E). Sức gió dưới cấp 6. Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực từ Ninh Bình đến Quảng Trị tiếp tục chịu tác động gió mạnh, mưa lớn.

Từ chiều tối 28/9 đến 29/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão 10-12, giật 14; khu vực ven biển đối mặt với nguy cơ nước dâng 1–1,5 m, ngập lụt vùng trũng, sạt lở đê kè. Mưa lớn diện rộng 100–300 mm, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh có thể trên 400–600 mm, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.