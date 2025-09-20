Vụ học sinh lớp 7 kéo tóc cô giáo, ghìm đầu xuống đất: Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng

Liên quan đến vụ học sinh lớp 7 kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã lên tiếng.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vào chiều ngày 16/9/2025, tại Trường THCS Đại Kim đã xảy ra việc một học sinh lớp 7A14 đã có hành vi sai trái đối với giáo viên chủ nhiệm (kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi) khi cô giáo thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bộ GD-ĐT yêu cầu chú ý công tác giáo dục đạo đức

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp.

Bên cạnh đó nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.

Hình ảnh nam sinh túm tóc cô trong lớp học do camera ghi lại

Trước đó, vào hồi 15h15 ngày 16/9, tại lớp 7A14, trong giờ chuyển tiết, cô T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm phát hiện em T.M.T đang cầm đồ chơi sắc nhọn có nguy cơ gây mất an toàn nên đã yêu cầu giao nộp. Khi cô giáo cầm giữ đồ vật, em L.G.B đứng lên, yêu cầu cô trả lại.

Trước sự kiên quyết của giáo viên, em L.G.B đã có hành vi kéo tóc, ghìm người cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn trong lớp. Một số học sinh đã kéo rèm che, tránh để học sinh ngoài lớp nhìn thấy.

Sau sự việc, cô giáo đã báo cáo Ban giám hiệu. Hiệu trưởng đã trực tiếp lên lớp, yêu cầu học sinh xin lỗi công khai và yêu cầu các học sinh ngồi gần viết tường trình. Các em học sinh chứng kiến nhưng không có phản ứng gì cho biết do bạn B hành động quá khích nên không thể làm gì.

Buổi chiều ngày 18/9, trong buổi họp có nhiều bên, phụ huynh nhận trách nhiệm, xin lỗi cô giáo và cam kết phối hợp giáo dục con. Cô giáo đồng ý bỏ qua sau khi em L.G.B xin lỗi, đồng thời gia đình xin được đón con về quản lý, giáo dục trong 10 ngày.

Đến ngày 19/9, sự việc cơ bản được nhà trường giải quyết, tinh thần cô giáo đã ổn định.