Cặp đôi nghệ sĩ xác nhận ly hôn sau 6 tháng cưới, không phân chia tài sản

Công chúng không thể ngờ được rằng cặp đôi đình đám showbiz cuối cùng cũng có ngày này.

Sáng 2/8, tờ Spotvnews đưa tin, 2 ngôi sao truyền hình thực tế đình đám Hàn Quốc Yeong Ja - Yeong Cheol vừa chính thức ly hôn chỉ sau 6 tháng cưới.

Trên trang cá nhân, Yeong Ja mới đây đã chia sẻ tâm thư xác nhận thông tin ly dị do truyền thông đăng tải: “Gần đây, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng, đồng thời gửi đến tôi những tin nhắn thể hiện sự quan tâm. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể trực tiếp trả lời từng người trong số các bạn. Thực ra trước đây tôi cũng đã trăn trở rất lâu không biết có nên đăng bài về chuyện cá nhân như thế này hay không. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng việc thông báo tình hình hiện tại của bản thân cho người hâm mộ chính là phép lịch sự. Vậy nên, tôi quyết định viết những dòng này gửi tới mọi người. Đúng là tôi đã chấm dứt mối quan hệ với anh Yeong Cheol và chúng tôi đã “đường ai nấy đi” rồi. Thực ra chúng tôi còn chưa đăng ký kết hôn, và trong suốt thời gian chung sống, chi phí sinh hoạt cũng như vấn đề tài chính đều do mỗi người tự gánh vác. Vậy nên, giữa chúng tôi không bị ràng buộc bởi vấn đề tài chính nào. Tôi và chồng cũ cũng không cần phải phân chia tài sản. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã trao trả đồ đạc cho đối phương sau khi chính thức kết thúc mối quan hệ”.

Yeong Ja - Yeong Cheol vừa chính thức ly dị sau nửa năm cưới, khiến công chúng xứ Hàn sốc nặng. Ảnh: Naver

Yeong Ja cho biết thêm cô quyết định không tiết lộ lý do chia tay ông xã: “Tôi xin phép không chia sẻ chi tiết mọi chuyện cũng như lý do ly hôn. Từ nay, thay vì nuối tiếc chuyện cũ, tôi sẽ tập trung vào cuộc sống hiện tại, đồng thời hướng tới tương lai. Tôi sẽ trở lại với 1 hình ảnh tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ và quan tâm tới tôi”.

Tin đồn Yeong Ja - Yeong Cheol ly hôn lần đầu rộ lên cách đây đúng nửa tháng. Nghi vấn chia tay bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ động thái lạ của người đẹp Yeong Ja trên trang cá nhân. Cụ thể, công chúng phát hiện cô bỗng nhiên xóa toàn bộ ảnh về ông xã Yeong Cheol, trong đó có cả những khoảnh khắc chụp chung của 2 người trên tài khoản Instagram.

Đáng nói trước đây, Yeong Ja rất nghiện khoe ảnh chồng mình lên trang cá nhân, cô cũng không ngần ngại công khai chia sẻ nhiều bức hình từ đám cưới, các buổi hẹn hò và chuyến du lịch của vợ chồng mình tới công chúng. Chính vì lẽ đó, việc người đẹp này đột nhiên “quay xe”, xóa hết ảnh người bạn đời trên Instagram giống như thể muốn phủi bỏ sạch sẽ mối quan hệ với đàng trai đã khiến tin đồn chia tay lan nhanh như tên bắn. Và tới nay, cặp đôi đã chính thức xác nhận cho nhau lối đi riêng, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi.

Yeong Cheol - Yeong Ja dính tin đồn ly hôn cách đây đúng nửa tháng. Và đến nay, họ đã chính thức xác nhận cho nhau lối đi riêng. Ảnh: Naver

Trước khi chính thức ly hôn, mối quan hệ giữa Yeong Ja - Yeong Cheol đã trải qua vô vàn sóng gió. Đầu tiên, Yeong Cheol từng dính ồn ào ngoại tình trong cuộc hôn nhân với người vợ trước. Ngay giữa tâm bão ồn ào, Yeong Ja đã phải đăng tâm thư bênh vực đàng trai, đồng thời khẳng định: “Quyết định kết hôn của tôi không đến từ áp lực kinh tế, việc cần người dựa dẫm hay sự thiếu thốn tình cảm. Cuộc ly hôn trước đó của anh Yeong Cheol được tiến hành đúng theo trình tự pháp lý dựa trên sự đồng thuận từ cả 2 phía. 1 số người có nhắc tới những thông tin liên quan đến chuyện anh Yeong Cheol từng ngoại tình, nhưng những điều này hoàn toàn sai sự thật, không hề tồn tại trong bất kỳ văn bản pháp lý nào”.

Vượt qua được kiếp nạn đầu tiên, Yeong Ja - Yeong Cheol lại tiếp tục đối mặt với thử thách mới. Cụ thể, cặp đôi từng trải qua nỗi đau mất con cách đây khoảng 6 tháng ngay trước thềm đám cưới. Yeong Ja khi ấy đau xót tiết lộ: “Tôi đã mang thai vào khoảng thời gian diễn ra lễ Chuseok (Tết Trung thu) nhưng sau đó lại bàng hoàng phát hiện ra thai nhi không còn tim thai. Biến cố lớn khiến tôi đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Mối quan hệ giữa 2 người đã trải qua nhiều biến cố. Ảnh: Nate

Được biết, Yeong Cheol và Yeong Ja từng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi cùng xuất hiện trong mùa 28 của show hẹn hò ăn khách tại Hàn Quốc I Am SOLO. 2 ngôi sao khi ấy phát triển mối quan hệ thành người yêu ngoài đời thực sau khi tham gia tập đặc biệt dành cho những cá nhân đã ly hôn. Họ cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau 1 khoảng thời gian hẹn hò.

Cả Yeong Ja lẫn Yeong Cheol đều có 1 người con riêng trước khi chính thức kết hôn với nhau. Yeong Ja hiện đang nuôi dạy cậu con trai 14 tuổi sau khi kết thúc mối quan hệ chung sống không hôn thú, còn Yeong Cheol có 1 cậu con trai 11 tuổi nhưng anh hiện không có quyền giám hộ đứa nhỏ này.