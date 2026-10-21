Cặp đôi Hoa hậu - ca sĩ Vbiz đã toang: Đàng gái bị nói lợi dụng, nhà trai rơi vào bất ổn?

Cặp đôi này từng được đẩy thuyền nhiệt tình nhưng gần đây lộ nhiều dấu hiệu bất ổn.

Tháng 3/2026, showbiz Việt xôn xao trước khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy xuất hiện thân mật tại khu vực gần công ty của nam ca sĩ. Khi đó, cư dân mạng cũng liên tục soi ra những chi tiết khiến cả hai bị đặt nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt, từ việc check-in tại những không gian giống nhau, đi du lịch đến sử dụng đồ đôi. Đáng chú ý, Thanh Thủy còn gia nhập hội bạn thân của Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cư dân mạng lại xôn xao trước dấu hiệu được cho là bất thường giữa hai người. Cụ thể, Trịnh Thăng Bình không còn xuất hiện trong danh sách tài khoản mà Thanh Thủy theo dõi trên mạng xã hội, trong khi nam ca sĩ vẫn theo dõi nàng hậu. Động thái này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, kéo theo nghi vấn cặp đôi đã rạn nứt sau thời gian được khán giả nhiệt tình ghép đôi.

Thanh Thuỷ không theo dõi Trịnh Thăng Bình trên Instagram

Giữa lúc câu chuyện đang được chú ý, Trịnh Thăng Bình cũng đăng tải dòng trạng thái khá tâm trạng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết thời gian qua anh ít hoạt động trên mạng xã hội vì bận sắp xếp lại công việc, không gian làm việc cũng như những bộn bề trong suy nghĩ. Anh viết: "Mấy hôm nay anh ít lên mạng xã hội vì bận rộn dọn dẹp, văn phòng cty, studio, phòng fitting ở cty. Cũng như dọn dẹp luôn những hỗn độn trong tâm trí mình. Anh muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để bắt đầu 1 chương mới với các bạn, những người đang rất ủng hộ và yêu thương anh. Đã nhiều người đến rồi đi. Nhưng anh mong chúng ta sẽ ở lại cùng nhau nhỉ!".

Dòng chia sẻ gây hoang mang của Trịnh Thăng Bình sau động thái của Thanh Thuỷ

Chia sẻ này càng khiến cư dân mạng tò mò về những thay đổi trong cuộc sống của nam ca sĩ. Một bộ phận khán giả liên hệ dòng trạng thái với nghi vấn tình cảm đang lan truyền, trong khi số khác cho rằng đây đơn giản là lời tâm sự về công việc và hành trình làm mới bản thân.

Bên cạnh đó, nghi vấn rạn nứt cũng kéo theo những tranh luận trái chiều. Một số ý kiến réo tên Thanh Thủy, cho rằng cô lợi dụng mối quan hệ với Trịnh Thăng Bình để gia nhập hội bạn quyền lực nhất Vbiz của Trấn Thành. Tuy nhiên, mối quan hệ trong giới giải trí có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy việc quy kết động cơ khi chưa có thông tin xác thực cũng gây ra không ít tranh cãi. Có thể, Thanh Thuỷ thân thiết với Trấn Thành - Hari Won vì công việc, hợp tác riêng.

Thanh Thuỷ vướng vào ồn ào bị nói lợi dụng Trịnh Thăng Bình để kết thân với Hari Won - Trấn Thành

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi, Trịnh Thăng Bình từng chia sẻ quan điểm về việc giữ kín các mối quan hệ cá nhân: "Tôi nghĩ đôi khi có những mối quan hệ cá nhân không cần phải thông báo rầm rộ, vì nó không cần thiết cho sự nghiệp của cả hai. Chúng tôi là những con người bình thường khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, cần có bạn bè và người thân yêu bên cạnh để sẻ chia cuộc sống. Mình muốn giữ những điều bình dị đó cho riêng bản thân".

Trịnh Thăng Bình úp mở về chuyện tình cảm

Mối quan hệ Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình

Nghi vấn Trịnh Thăng Bình hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy bắt nguồn từ loạt chi tiết được cư dân mạng soi ra trên mạng xã hội. Cả hai từng bị phát hiện check-in tại những địa điểm được cho là giống nhau, sử dụng phụ kiện tương tự và có nhiều điểm trùng hợp trong cuộc sống thường ngày. Dù những hình ảnh được đăng tải vào các thời điểm khác nhau, loạt “hint” này vẫn không qua mắt hội “thám tử showbiz”.

Cả hai từng bị soi dùng chung xe, diện đồ đôi

Một trong những chi tiết gây chú ý là chiếc xe được cho là có liên quan đến cả hai. Trong các sự kiện gần đây, Thanh Thủy được tài xế đưa đón riêng, còn cư dân mạng nhận ra chiếc xe cô thường sử dụng từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình. Bên cạnh đó, nàng hậu còn bị soi check-in tại khu nhà được cho là nơi nam ca sĩ sinh sống. Trước đó, cặp đôi cũng từng được bắt gặp xuất hiện thân mật tại khu vực gần công ty của Trịnh Thăng Bình. Dù vậy, những chi tiết này vẫn chưa phải xác nhận chính thức về mối quan hệ của cả hai.

Clip: Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ bị bắt gặp sánh đôi giữa đường (Nguồn: Đi soi sao đi)

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp ghi dấu ấn với gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện cùng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức. Thời gian qua, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Khi được hỏi về tình cảm, Thanh Thủy từng chia sẻ với chúng tôi: “Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình”.

Thanh Thuỷ kín tiếng trong chuyện tình cảm từ khi đăng quang đến nay

Ảnh: FBNV