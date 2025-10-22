Cao tốc rút thời gian TP.HCM - Nha Trang từ 10 tiếng xuống còn 5 tiếng: Tập đoàn Sơn Hải là chủ đầu tư

Nhắc tới Nha Trang, đông đảo du khách nghĩ ngay tới những bãi biển tuyệt đẹp, nước biển trong xanh bên bờ cát trắng, hay những hòn đảo xa bờ nguyên sơ. Nằm ở khu vực Trung Bộ, Nha Trang nói riêng hay Khánh Hòa nói chung trở thành điểm đến yêu thích của các du khách từ TP.HCM.

Và từ năm 2023, việc tới đây bằng phương tiện cá nhân trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn nhiều nhờ vào sự ra đời của tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Được biết, trước đây thời gian di chuyển từ TP.HCM - Nha Trang kéo dài lên tới 10 tiếng đồng hồ nếu tình trạng giao thông không tốt và dừng nghỉ nhiều. Nhưng với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, thời gian chỉ còn 5 tiếng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến du lịch ngắn ngày của các du khách bận rộn.

Có thể thấy, dự án do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện không chỉ mang đến sự thuận tiện cho du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và thương mại tại khu vực.

Ảnh VnEconomy

Cam kết đặc biệt của tập đoàn Sơn Hải với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, dài hơn 49 km, được đánh giá là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia. Với tổng mức đầu tư lên đến 7.600 tỷ đồng, cao tốc này đã chính thức thông xe vào ngày 19/5/2023, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Dự án được thực hiện bởi Tập đoàn Sơn Hải, một trong những tên tuổi lớn trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

Điều đáng chú ý là Tập đoàn Sơn Hải không chỉ cam kết đảm bảo tiến độ thi công mà còn đưa ra một cam kết đặc biệt về chất lượng và bảo hành công trình. Cụ thể, tuyến cao tốc này sẽ được bảo hành trong vòng 10 năm, điều này thể hiện cam kết của Tập đoàn Sơn Hải về sự bền vững và chất lượng công trình.

Tuyến cao tốc được bảo hành bởi Tập đoàn Sơn Hải, cũng chính là chủ đầu tư của tuyến đường này (Ảnh VGP/PT)

Tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung, giảm tải cho các tuyến quốc lộ cũ, giúp nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách di chuyển nhanh chóng đến các điểm du lịch nổi tiếng tại Khánh Hòa.

Tập đoàn Sơn Hải đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thi công hiện đại, đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình. Với cam kết bảo hành kéo dài đến 10 năm, Tập đoàn Sơn Hải muốn khẳng định rằng con đường này không chỉ đảm bảo sự tiện lợi cho người tham gia giao thông mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến cho chuyến du lịch ngắn ngày lý tưởng

Như đã nói ở trên, du khách từ TP.HCM hiện nay đi Nha Trang, Khánh Hòa chỉ mất vỏn vẹn 5 tiếng lái xe thay vì 9 - 10 tiếng như trước đây. Đây được đánh giá là thay đổi vô cùng tích cực đối với những người yêu thích du lịch ngắn ngày hoặc đi trong ngày.

Giờ đây, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ sáng sớm uống cà phê vợt trên đường phố Sài Gòn, chiều tối thư giản dưới ánh hoàng hôn của biển Nha Trang. Khi đêm xuống, trở về nhà để tiếp tục cho cuộc sống thường nhật vào ngày hôm sau.

Ảnh minh họa

Nếu chỉ có một ngày để khám phá Nha Trang hoặc Cam Ranh, đây là gợi ý lịch trình: Sáng: Khởi hành từ TP.HCM vào sáng sớm. Sau khoảng 4–5 giờ di chuyển, bạn sẽ đến Nha Trang. Ghé thăm Tháp Bà Ponagar và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình kiến trúc Chăm Pa, sau đó tiếp tục di chuyển đến Vinpearl Land hoặc Bãi biển Nha Trang để tham gia các hoạt động thư giãn dưới biển. Trưa: Tận hưởng bữa trưa với các món hải sản tươi ngon tại các nhà hàng ven biển. Chiều: Khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà hoặc tham quan Bãi Dài Cam Ranh để tắm biển và thư giãn. Tối: Thưởng thức một vài món đặc sản Nha Trang như nem Ninh Hòa, bún chả cá rồi trở về TP.HCM.

Với những du khách muốn trải nghiệm nhiều hơn, có thể lựa chọn chuyến đi kéo dài 2-3 ngày. Để di chuyển trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng ô tô cá nhân, xe khách hoặc các phương tiện công cộng. Trong đó, ô tô cá nhân được khuyến khích hơn cả, giúp du khách thuận tiện đi tới nhiều điểm đến mong muốn trong lịch trình.

Tuyến cao tốc có 5 trạm thu phí, với mức phí dao động từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng tùy theo loại phương tiện. Du khách cũng cần lưu ý rằng cao tốc Nha Trang – Cam Lâm có tốc độ giới hạn từ 60 km/h đến 80 km/h, và chỉ có các phương tiện có giấy tờ hợp lệ mới được phép di chuyển trên tuyến đường này. Các phương tiện thô sơ và xe máy sẽ không được phép lưu thông trên cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông.

Ảnh Báo Kinh tế Đô thị



