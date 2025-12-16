Cao tốc giúp Tập đoàn Sơn Hải ‘ẵm’ thưởng hơn 100 tỷ đồng sẽ tới mốc trọng đại trong 3 ngày nữa

Khen thưởng nhà thầu thực hiện dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Ngày 19/12 tới đây, cả nước sẽ khởi công, khánh thành 237 dự án, công trình với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng tại các điểm cầu trên toàn quốc. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các dự án hạ tầng hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ngày 19/12 cũng sẽ tiến hành công bố khen thưởng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án trọng điểm đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ, nhất là các dự án hạ tầng giao thông quốc gia.

Trong số các dự án được đề xuất thưởng, có dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang với một số gói thầu đã về đích trước thời hạn và được đề nghị thưởng hợp đồng. Cụ thể:

Khánh thành cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Cũng trong ngày 19/12, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tạo trục giao thông cao tốc thông suốt qua Khánh Hòa và góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng mức đầu tư hơn 11.808 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1/2023, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, giữ vai trò quan trọng trong trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc thông xe toàn tuyến cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẵn sàng thông xe toàn tuyến. Ảnh: VGP

Theo Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng), Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng vừa tiến hành kiểm tra đoạn tuyến cuối cùng dài 13km của dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao và đưa đoạn tuyến vào khai thác trong thời gian tới.

Đoạn tuyến được kiểm tra kéo dài từ cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc xã Đại Lãnh, đến nút giao xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, phấn đấu tổ chức thông xe đoạn tuyến này vào ngày 19/12 theo kế hoạch đề ra.

Sau khi 13km cuối cùng được đưa vào khai thác, toàn bộ tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang với tổng chiều dài 83,35km sẽ chính thức hoàn thành. Trước đó, 70,3km của dự án đã được thông xe và đưa vào sử dụng từ ngày 19/4, từng bước hình thành trục giao thông cao tốc liên tục, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Nam Trung Bộ.