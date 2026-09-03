Cao su Miền Nam, Đạm Ninh Bình, Apatit Việt Nam đồng loạt thay Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Viết Hiến rời vị trí điều hành Đạm Ninh Bình để đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Apatit Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khoát từ Casumina chuyển sang làm Tổng giám đốc Đạm Ninh Bình, trong khi vị trí Tổng giám đốc Casumina được giao cho ông Phùng Quang Trung.

Ngày 3/9/2026, ba doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) gồm Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) đồng loạt kiện toàn vị trí Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Đạm Ninh Bình sang điều hành Apatit Việt Nam

Theo Quyết định số 1268/QĐ-APTVN ngày 3/9, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hiến, Thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức Tổng giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Nguyễn Viết Hiến, tân Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Ảnh: Vinachem.

Trước đó, ngày 26/8, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã bổ nhiệm ông Hiến làm Thành viên Hội đồng thành viên Apatit Việt Nam.

Ông Nguyễn Viết Hiến sinh năm 1972, là kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Thạc sĩ Quản lý dự án và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, lắp máy, dầu khí và quản lý doanh nghiệp công nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các vị trí Phó Giám đốc Lilama Hà Nội, Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại khu vực Tây Nam Bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật thi công Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1.

Cuối năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Đạm Ninh Bình và từ đầu năm 2022 giữ đồng thời chức Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Từ tháng 4/2023, ông đảm nhiệm thêm vị trí Bí thư Đảng ủy Đạm Ninh Bình.

Như vậy, sau hơn 4 năm tham gia điều hành Đạm Ninh Bình, ông Nguyễn Viết Hiến chuyển sang đảm nhiệm vị trí cao nhất trong bộ máy điều hành Apatit Việt Nam.

Cựu Tổng giám đốc Casumina tiếp quản Đạm Ninh Bình

Cũng trong ngày 3/9, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình ban hành Quyết định số 1528/QĐ-ĐNB, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khoát, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty, giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đình Khoát, tân Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Ảnh: Vinachem.

Ông Nguyễn Đình Khoát sinh năm 1976, có trình độ Thạc sĩ Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi chuyển về Đạm Ninh Bình, ông Khoát từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống Vinachem như Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Việt Trì và Tổng giám đốc Casumina.

Trong thời gian điều hành Casumina, ông cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các chương trình đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường. Năm 2026, Casumina tiếp tục thực hiện một số dự án nâng cao năng lực sản xuất, trong đó có hạng mục thiết bị sản xuất lốp PCR thuộc dự án di dời Xí nghiệp Cao su Đồng Nai.

Ông Khoát cũng tham gia thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, trong đó có hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng trên nền tảng ERP.

Việc ông Nguyễn Đình Khoát tiếp quản vị trí Tổng giám đốc Đạm Ninh Bình diễn ra ngay sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Viết Hiến được điều động sang Apatit Việt Nam.

Casumina bổ nhiệm lãnh đạo từng điều hành doanh nghiệp phân bón

Tại Casumina, HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 68/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/8, bổ nhiệm ông Phùng Quang Trung giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 3/9/2026.

Ông Nguyễn Đình Khoát, tân Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Ảnh: Vinachem.

Ông Phùng Quang Trung sinh năm 1978, quê Phú Thọ, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kế hoạch, kinh doanh, sản xuất và quản trị doanh nghiệp.

Trước khi về Casumina, ông Trung từng công tác tại CTCP Phân bón Miền Nam, đảm nhiệm các vị trí Trưởng vùng kinh doanh và Phó Giám đốc Kinh doanh. Sau đó, ông làm Phó Tổng giám đốc CTCP DAP số 2 - Vinachem.

Tháng 12/2025, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CTCP Phân lân Ninh Bình. Sau khoảng 9 tháng đảm nhiệm vị trí này, ông tiếp tục được điều động sang Casumina để thay ông Nguyễn Đình Khoát.