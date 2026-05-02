Cảnh tượng trên bờ biển Quy Nhơn khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Quy Nhơn từ lâu là điểm đến được yêu thích bởi bãi biển dài, không khí yên bình và nhịp sống vừa đủ chậm để du khách thong thả tận hưởng kỳ nghỉ. Thế nhưng, ngay trên một dải biển quen thuộc với người dân và du khách, có những thứ bất ngờ lộ diện khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Những ngày gần đây, hình ảnh một vật thể giống xác xe tăng bất ngờ lộ ra dưới lớp cát trên bãi biển Quy Nhơn đã thu hút sự chú ý lớn. Sự việc khiến đông đảo người dân tập trung theo dõi, trong khi lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, trục vớt và cảnh báo an toàn tại khu vực.

Theo Dân trí, vật thể này được phát hiện tại khu vực bãi biển đoạn đầu đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Khi thủy triều rút, một khối kim loại cũ kỹ, phủ rêu xanh, hoen gỉ nặng lộ ra trên bãi cát. Nhìn gần, vật thể giống một phần thân vỏ xe tăng đã bị vùi lấp dưới cát và nước biển trong thời gian dài.

Sự việc nhanh chóng khiến nhiều người dân địa phương và du khách tò mò tìm đến quan sát. Trong quá trình lực lượng chức năng xử lý hiện trường, không ít người đứng từ xa theo dõi xe múc, xe cẩu và phương tiện chuyên dụng được huy động để trục vớt vật thể lạ này.

Theo Báo Gia Lai, đến tối 29/4, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc trục vớt xác xe tăng bị chôn vùi dưới bãi biển Quy Nhơn. Sau khi đưa lên bờ, phần xác xe được vận chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đánh giá hiện trạng và báo cáo Quân khu 5, UBND tỉnh về hướng xử lý tiếp theo.

Đáng chú ý, trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện thêm một số súng đạn cũ, hư hỏng và vật liệu nguy hiểm. Tuổi Trẻ Online cho biết khu vực làm nhiệm vụ đã được căng dây, hạn chế người dân tiếp cận; công binh rà phá trước khi triển khai để bảo đảm an toàn.

Khu vực phát hiện có phải bãi tắm du lịch?

Bãi biển Quy Nhơn nói chung là một trong những không gian du lịch nổi bật của địa phương. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bãi biển Quy Nhơn nằm giữa trung tâm, kéo dài khoảng 5km từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng, nổi bật với dáng cong như vầng trăng khuyết.

Đây cũng là lý do nhiều du khách khi nghe đến sự việc dễ đặt câu hỏi: khu vực phát hiện vật thể giống xác xe tăng có phải nơi tắm biển hay không, và liệu bãi biển trung tâm Quy Nhơn có bị ảnh hưởng?

Theo Dân trí, khu vực vật thể lộ ra nằm ở đoạn đầu đường Xuân Diệu, đối diện Alatra Seaview Quy Nhơn Hotel. Người dân địa phương cho biết đoạn này bị cấm tắm biển do địa hình phức tạp, từng được đổ đất, đá để thực hiện dự án.

Nói cách khác, Quy Nhơn vẫn là điểm đến biển hấp dẫn với du khách, nhưng không phải mọi đoạn ven biển đều phù hợp để xuống tắm. Những nơi có địa hình phức tạp, bị căng dây, đang thi công, có biển cảnh báo hoặc có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cần được tuyệt đối tránh xa.

Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa du lịch, khi nhiều du khách có thói quen đi dạo dọc biển, chụp ảnh hoặc tò mò trước những sự việc lạ. Với các vật thể bất thường trên bãi biển, cách xử lý an toàn nhất là báo cho cơ quan chức năng, không tự ý tiếp cận, đào bới, chạm vào hoặc quay phim, chụp ảnh ở cự ly gần.

Du khách nên tắm biển ở đâu tại Quy Nhơn?

Với du khách muốn tắm biển ở Quy Nhơn, lựa chọn thuận tiện nhất vẫn là các đoạn bãi tắm công cộng dọc khu trung tâm thành phố, đặc biệt quanh trục Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Huệ – An Dương Vương. Đây là khu vực gần nhiều khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ du lịch, phù hợp với du khách lưu trú ngắn ngày, nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

Các đoạn bãi tắm trung tâm thường được nhiều người lựa chọn vào sáng sớm và chiều muộn, khi thời tiết dịu hơn, nắng không quá gắt. Đây cũng là thời điểm bãi biển đông người đi bộ, tắm biển, chơi thể thao hoặc ngồi hóng gió, tạo cảm giác an toàn và thuận tiện hơn so với những đoạn biển vắng.

Khi lựa chọn điểm tắm, du khách nên ưu tiên khu vực có biển báo rõ ràng, có đông người, gần dịch vụ du lịch và có lực lượng cứu hộ hoặc người quản lý bãi biển. Không nên tắm tại những đoạn biển vắng, có đá ngầm, sóng lớn, dòng chảy bất thường, đang thi công hoặc có cảnh báo nguy hiểm.

Ngoài bãi biển trung tâm, du khách có thể kết hợp tham quan khu Ghềnh Ráng – Tiên Sa, Bãi Trứng/Bãi tắm Hoàng Hậu. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bãi tắm Hoàng Hậu nằm trong khu vực Ghềnh Ráng, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 3km về phía Đông Nam. Đây là điểm đến phù hợp để ngắm cảnh, chụp ảnh, tham quan trong ngày; tuy nhiên do có nhiều đá, du khách cần cẩn trọng khi di chuyển, đặc biệt lúc đá ướt hoặc sóng mạnh.



