Hệ thống Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây chú ý khi mở 2 quán cà phê mới tại Mỹ chỉ trong 1 ngày.

Trung Nguyên E-Coffee vừa khai trương cửa hàng mới tại Austin, bang Texas (Mỹ), thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm. Đây là một trong 4 điểm kinh doanh mới của hệ thống tại Mỹ, góp phần mở rộng sự hiện diện của thương hiệu cà phê Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Những hình ảnh được Trung Nguyên E-Coffee công bố cho thấy không khí nhộn nhịp trong ngày khai trương tại North Austin. Nhiều khách hàng đã xếp hàng chờ gọi đồ uống và khám phá không gian cà phê mới.

Trung Nguyên E-Coffee Austin trong ngày khai trương

Tại đây, khách hàng có dịp thưởng thức cà phê phin mang hương vị Việt Nam cùng các loại đồ uống sáng tạo. Không gian quán được thiết kế theo mô hình Trung Nguyên E-Coffee, kết hợp khu vực phục vụ đồ uống và trưng bày các sản phẩm cà phê.

Ngoài Austin, Trung Nguyên E-Coffee đã có mặt tại một số thành phố khác của bang Texas như Katy, Houston và Carrollton.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 14/11/2026, Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khai trương cửa hàng mới tại Huntington Beach, bang California. Đây là không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend thứ 5 và là cửa hàng thứ 16 của thương hiệu tại Mỹ.

Không gian mới của Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại California (Mỹ)

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 100 quán tại thị trường Mỹ.

Song song với kế hoạch mở rộng ở nước ngoài, trong thời gian này, Trung Nguyên cũng đưa vào hoạt động thêm 7 không gian Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tại Việt Nam.