Nhiều nhà hàng ở chợ Moran đã chuyển sang bán lẩu thịt dê đen.

Trong nhiều thập kỷ, ba ngày mùa hè được coi là nóng nhất trong năm là những ngày bận rộn nhất đối với các nhà hàng thịt chó của Hàn Quốc, khi thực khách tìm kiếm các món ăn truyền thống giúp bồi bổ sức khỏe để vượt qua cái nóng.

Ngày "boknal" (ngày nóng) thứ ba của năm 2026 - tức ngày 14 tháng 8 mang lại một cảm giác kết thúc rõ rệt hơn.

Đó là ngày cuối cùng trước khi lệnh cấm toàn quốc đối với việc nhân giống, giết mổ và bán chó lấy thịt chính thức có hiệu lực vào tháng 2 năm 2027.

Tại chợ Moran ở Seongnam, từng là một trong những trung tâm buôn bán thịt chó nổi tiếng nhất cả nước, những đám đông vào giờ ăn trưa đã lấp đầy các con hẻm có các nhà hàng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang món lẩu thịt dê đen và các lựa chọn thay thế khác, trong khi số ít khách hàng vẫn gọi món "bosintang" (lẩu thịt chó) chủ yếu là người cao tuổi.

"Bây giờ nơi đây thực sự tiêu điều," Kim Yong-book, người đứng đầu Hiệp hội Thương nhân Chợ Moran, người đã làm việc tại khu vực gần Seoul này hơn 40 năm cho biết.

Nơi từng là trung tâm thương mại sầm uất nay đã trở thành "một thị trấn của những người già," ông nói.

Lee Kang-chun, một chủ nhà hàng bán món thịt chó và lẩu thịt dê đen, nấu các món ăn trong dịp Malbok, ngày nóng nhất truyền thống cuối cùng của mùa hè ở Hàn Quốc. ẢNH: REUTERS

Lệnh cấm đánh dấu sự suy giảm lâu dài trong việc tiêu thụ thịt chó khi việc nuôi thú cưng gia tăng và thái độ đối với phúc lợi động vật thay đổi làm chuyển biến dư luận công chúng.

Trong một cuộc khảo sát được công bố ngay trước khi luật được thông qua vào năm 2024, hơn 90% trong số 2.000 người trả lời cho biết họ không có ý định ăn thịt chó trong tương lai, trong khi hơn 80% ủng hộ lệnh cấm.

Gần 95% cho biết họ đã không ăn thịt chó trong năm trước đó.

Tương lai của các doanh nghiệp kinh doanh thịt chó

Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy hơn 5.600 doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi luật này, trong khi các quan chức cho biết hầu hết các trang trại nuôi chó đã đóng cửa trước thời hạn năm 2027.

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật vào tháng 1 năm 2024 cấm việc nhân giống, giết mổ, phân phối và bán chó phục vụ tiêu thụ của con người.

Luật này đã đưa ra thời gian ân hạn 3 năm và sẽ được thực thi đầy đủ từ tháng 2 năm 2027, với những người vi phạm phải đối mặt với án tù và tiền phạt.

Chính quyền cũng đã hứa hỗ trợ cho nông dân, nhà phân phối và chủ nhà hàng bị ảnh hưởng.

Đối với chủ nhà hàng Lee Kang-chun, cựu chủ tịch hội thương nhân, người đã dành 37 năm trong nghề, sự thay đổi này gợi lên những cảm xúc lẫn lộn.

Ông Lee cho biết ông tin rằng việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó là đúng đắn nếu xét đến hình ảnh toàn cầu của Hàn Quốc và thái độ xã hội đang thay đổi.

Tuy nhiên, ông vẫn chật vật che giấu sự buồn bã khi thảo luận về các khách hàng, nhiều người ở độ tuổi 70, 80 và 90, những người đi đường dài để có một bữa ăn mà họ tin là giúp phục hồi sức khoẻ.

"Khi tôi thấy những người lớn tuổi đi một quãng đường dài đến đây và ra về vì không còn thịt chó, điều đó suýt làm tôi rơi nước mắt," ông nói.

Khu chợ này là một trong những nơi cuối cùng gần Seoul vẫn phục vụ thịt chó.

Bất chấp chi phí cung ứng tăng vọt và lợi nhuận tối thiểu, ông vẫn tiếp tục phục vụ món ăn này phần lớn vì những khách hàng quen thuộc trung thành.

Ông cho biết chính quyền nên làm nhiều hơn nữa để giúp các tiểu thương lớn tuổi chuyển đổi sang kinh doanh mới.

Nhiều nhà hàng ở chợ Moran đã chuyển sang bán lẩu thịt dê đen, được quảng cáo là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe truyền thống khác, nhưng các chủ quán cho biết sự thay đổi này rất khó khăn và không thể bù đắp hoàn toàn cho doanh thu thịt chó bị mất.

Trong số những người ăn lẩu thịt chó vào ngày 14 tháng 8 có Yoo Jin-sam, người cho biết ông đã ăn món này kể từ khi còn trẻ.

Ông Yoo, 69 tuổi, cho biết ông chấp nhận quyết định của chính phủ, nhưng sẽ cảm thấy nhớ món ăn này.

Một khách hàng khác, Kim Jin-suk, 71 tuổi, cho biết ông không có mấy tiếc nuối về việc thịt chó biến mất khỏi thực đơn: "Tôi có thể ăn thứ khác."

Nguồn: Reuters