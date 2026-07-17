Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại tỉnh Ontario (Canada) khiến một đoàn tàu chở hàng bị mắc kẹt giữa vòng vây của ngọn lửa. Khung cảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy biển lửa bao trùm cả khu vực, buộc các nhân viên trên tàu phải khẩn cấp phát tín hiệu cầu cứu.

Theo New York Post, vụ việc xảy ra ngày 14/7 (giờ địa phương) gần khu vực Armstrong, tỉnh Ontario. Đoạn video do nghị sĩ Sol Mamakwa chia sẻ cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội dọc hai bên đường ray, liên tục áp sát đoàn tàu. Khói và lửa nhuộm bầu trời thành màu cam sẫm, tạo nên khung cảnh ngột ngạt và đáng sợ.

Trong đoạn ghi âm liên lạc khẩn cấp, một nhân viên trên đoàn tàu liên tục báo cáo tình hình khi đám cháy lan nhanh: "Mọi chuyện đang trở nên rất đáng sợ. Các anh cần nhanh lên, thật đấy, chúng tôi đã bị lửa bao vây rồi."

Nguồn: X@solmamakwa

Sau vụ việc, Công ty Đường sắt Quốc gia Canada (Canadian National Railway - CN) xác nhận có ba đoàn tàu chở vật liệu dễ cháy buộc phải dừng hoạt động tại khu vực Armstrong trong ngày 14/7 do cháy rừng. Toàn bộ nhân viên liên quan đã được sơ tán an toàn và không ghi nhận thương vong.

Cháy rừng tại miền bắc Ontario cũng gây ảnh hưởng ra ngoài lãnh thổ Canada. Khói từ các đám cháy lan sang khu vực Đông Bắc nước Mỹ, trong đó có thành phố New York, khiến giới chức phải ban hành cảnh báo chất lượng không khí và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Tại Toronto, một số hoạt động ngoài trời trong khuôn khổ lễ hội dành cho người hâm mộ FIFA đã phải hủy bỏ do chất lượng không khí suy giảm. Trong khi đó, bang New Jersey, nơi đăng cai trận chung kết World Cup, cũng đang chịu tác động từ làn khói cháy rừng lan rộng.

Nguồn: ETtoday