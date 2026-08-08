Cảnh tượng kinh hoàng trong vụ cháy lớn giữa trung tâm thành phố tại Anh: Khói đen cuồn cuộn bao trùm, một phần toà nhà đổ sập

Một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng thời trang ở trung tâm thành phố Salford, Greater Manchester (Anh), đang được cảnh sát điều tra theo hướng phóng hỏa.

Lực lượng cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp được điều động tới một cơ sở thương mại ở Salford, Greater Manchester (Anh), vào tối 5/8.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cửa hàng vest Marc Darcy trên đường Bury New Road bị lửa bao trùm. Ngọn lửa bốc dữ dội qua các cửa sổ, trong khi những cột khói đen lớn cuồn cuộn lên không trung.

Hiện trường sự việc (Ảnh: X/CarlEHaslam)

Sau khi hệ thống báo động tại cơ sở được kích hoạt, cảnh sát được gọi tới hiện trường lúc 1h50 ngày 6/8. Khi lực lượng chức năng có mặt, các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại một căn nhà lưu động nằm cạnh khu nhà. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang tòa nhà.

Cảnh sát Greater Manchester (GMP) hiện điều tra vụ việc theo hướng phóng hỏa. Nhà chức trách cho biết đây là một vụ việc có chủ đích, nhưng không cho rằng có nguy cơ đối với cộng đồng.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt (Ảnh: X/CarlEHaslam)

Ảnh: X/CarlEHaslam

Một phần toà nhà đổ sập sau đám cháy (Ảnh: MEN Media)

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng cho căn nhà lưu động, tòa nhà và một số ô tô đỗ gần đó. Rất may, không có người bị thương.

Thanh tra Paul Davies thuộc Đội điều tra hình sự Salford cho biết vụ cháy gây thiệt hại đáng kể cho một cơ sở thương mại và nhiều phương tiện.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc theo hướng phóng hỏa và kêu gọi bất kỳ ai có mặt trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc hoặc chứng kiến điều gì đáng ngờ liên hệ với cơ quan chức năng”, ông Davies nói.

(Ảnh: MEN Media)

Cảnh sát cũng đề nghị những người có hình ảnh từ camera an ninh, camera hành trình, chuông cửa hoặc điện thoại di động được ghi lại vào tối 5/8 hoặc ngày 6/8 cung cấp cho cơ quan điều tra.

Video tại hiện trường ghi lại cảnh một phần tòa nhà đang cháy bất ngờ đổ sập. Các đội cứu hỏa phải làm việc trong nhiều giờ để khống chế ngọn lửa.

Một đoạn đường Bury New Road bị phong tỏa trong đêm để phục vụ công tác chữa cháy. Người dân sinh sống trong khu vực được khuyến cáo tránh xa hiện trường, đồng thời đóng kín cửa sổ và cửa ra vào do lượng khói lớn từ đám cháy.

Trên website, thương hiệu Marc Darcy thông báo tạm thời không thể tiếp nhận đơn hàng mới do xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ mở lại hệ thống đặt hàng sớm nhất có thể. Cảm ơn sự thông cảm của quý khách”, thông báo viết.

Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Greater Manchester cho biết lực lượng chức năng đã phải ứng phó với một vụ cháy lớn tại một tòa nhà thương mại trên đường Hilton, Salford.

Do lượng khói lớn trong khu vực, người dân được khuyến cáo đóng cửa sổ, cửa ra vào và tránh tới gần hiện trường. Đường Bury New Road vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác dập lửa.

Nguồn: The Sun