Nắng nóng gay gắt cùng kỳ nghỉ hè khiến hàng nghìn người dân và du khách đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) trong cuối tuần 6-7/6 để tắm biển, vui chơi và giải nhiệt.

Trong hai ngày cuối tuần 6-7/6, đợt nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung đã khiến nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng tại các bãi biển tăng mạnh. Tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), hàng nghìn người dân và du khách từ nhiều địa phương đổ về tắm biển, tránh nóng, tạo nên khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp.

Thời tiết oi bức kéo dài khiến nhiều gia đình lựa chọn biển Sầm Sơn là điểm đến để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cảnh tượng khó tin tại biển Sầm Sơn: Không còn một chỗ trống, ken đặc du khách giữa đợt nắng nóng

Dòng người đổ về biển Sầm Sơn trong chiều 7/6 để tránh cái nóng gay gắt đang bao trùm khu vực Bắc Trung Bộ.

Ghi nhận trong chiều 7/6, khu vực các bãi tắm A, B, C và D đông nghịt người. Từ bãi cát đến mép nước phủ kín du khách. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và học sinh tranh thủ ngâm mình trong làn nước mát để xua tan cái nóng đầu hè. Tiếng cười nói, vui chơi vang khắp bãi biển, tạo nên không khí sôi động đặc trưng của mùa du lịch cao điểm.

Theo các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương, lượng khách đến Sầm Sơn trong những ngày cuối tuần tăng đáng kể so với ngày thường. Nhiều nhà hàng, khách sạn và cơ sở lưu trú hoạt động gần như hết công suất để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn ken đặc du khách trong 2 ngày cuối tuần được chia sẻ lên mạng xã hội

Không khí nhộn nhịp bao trùm bãi biển Sầm Sơn khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về vui chơi, nghỉ dưỡng.

Một trong những nguyên nhân khiến lượng người đổ về Sầm Sơn tăng mạnh là thời điểm học sinh trên cả nước vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con em đi du lịch ngắn ngày kết hợp vui chơi, giải nhiệt trước khi bước vào cao điểm du lịch hè.

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 6, biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về để tận hưởng không khí biển trong lành và tránh nóng.