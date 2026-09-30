Lũ lụt khiến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) rơi vào cảnh hỗn loạn: 5.600 kiện hành lý mắc kẹt, gần 100% chuyến bay của Thai Airways bị trễ trong hai ngày.

“Gần như 100% chuyến bay trong hai ngày qua đều bị chậm”

Bangkok nằm trong số 42 tỉnh của Thái Lan chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt nghiêm trọng, khiến hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi, cửa ngõ hàng không lớn nhất nước, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thai Airways cho biết tình trạng thiếu nhân sự đã khiến hàng nghìn kiện hành lý bị ùn lại, trong khi phần lớn chuyến bay bị chậm.

Mặc dù các sân bay chính ở Bangkok vẫn duy trì hoạt động, Suvarnabhumi chịu ảnh hưởng nặng nề khi Thai Airways mất khoảng một nửa nhân sự cần thiết.

Hãng hàng không quốc gia Thái Lan cho biết sẽ cắt khoảng 30 chuyến bay từ Bangkok, tương đương khoảng 30% số chuyến dự kiến khởi hành trong ngày. Trong khi đó, khoảng 5.600 kiện hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways vẫn đang bị mắc kẹt tại sân bay.

Ảnh: The Nation

“Gần như 100% chuyến bay trong hai ngày (ngày 28 và 29/9) qua đều bị chậm, với chưa đến 3% chuyến đúng giờ do năng lực khai thác không thể duy trì”, ông Chai Eamsiri, Tổng giám đốc Thai Airways, cho biết.

Theo ông Chai, việc cắt giảm chuyến bay từ Bangkok sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày nhằm giảm áp lực lên hệ thống khai thác.

Tình trạng ùn tắc hành lý khiến nhiều hành khách rơi vào cảnh chờ đợi trong vô vọng. Emir Demiroez, một hành khách vừa bay từ Azerbaijan tới Bangkok, đang phải tìm kiếm hành lý để kịp chuyến bay tiếp theo tới Malaysia.

“Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi không tìm thấy hành lý. Chuyến bay tiếp theo của chúng tôi lúc 14h, nhưng tôi không biết liệu có kịp hay không”, ông nói.

Thai Airways thừa nhận khủng hoảng

Giải thích nguyên nhân khiến hoạt động của Thai Airways đình trệ, ông Chai cho biết một bộ phận nhân sự mặt đất chuyên trách không thể tới làm việc sau khi nhà riêng của họ bị ngập do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok.

Thai Airways đã điều phương tiện tới đón nhân viên từ nhà đến sân bay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quyết định ở lại vì lo lắng cho gia đình và tài sản.

Ảnh: The Nation

Sự thiếu hụt nhân lực nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền, khiến lượng lớn hàng hóa và hành lý của hành khách bị ùn lại trong nhà ga.

Theo ông Chai, tình trạng tại Thai Airways nghiêm trọng hơn một số hãng hàng không khác cũng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Một nguyên nhân là Suvarnabhumi vừa là trung tâm khai thác chính, vừa là căn cứ hoạt động lớn nhất của Thai Airways.

Đáng chú ý, Thai Airways không chỉ xử lý mặt đất cho các chuyến bay của chính hãng mà còn đảm nhiệm một phần dịch vụ mặt đất cho các hãng hàng không đối tác nước ngoài.

“Qua kiểm tra thực tế, các hãng hàng không đối tác cũng gặp tình trạng ùn tắc hành lý, nhưng không nghiêm trọng như chúng tôi. Khi khủng hoảng xảy ra, Thai Airways phải đồng thời gánh khối lượng công việc cho cả các chuyến bay của mình và của những hãng hàng không khách hàng, dẫn tới mức độ ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Chai nói.

Cắt chuyến, chuyển việc xử lý hành lý cho bên ngoài

Để ngăn tình trạng tiếp tục mất kiểm soát, Thai Airways đã triển khai phương án chủ động gom hoặc hủy những chuyến bay mà hãng không đủ khả năng khai thác, đồng thời sắp xếp cho hành khách chuyển sang các chuyến bay của hãng khác.

Hãng cũng phối hợp với Airports of Thailand (AOT) để tạm thời chuyển một phần công việc phục vụ mặt đất cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Ông Chai thừa nhận tình trạng thiếu nhân viên tại khu vực sân đỗ đã khiến việc cung cấp thông tin cho hành khách gặp nhiều vấn đề.

Do lực lượng mặt đất không thể đưa hành lý từ máy bay tới băng chuyền đúng thời gian, nhân viên cũng không thể cung cấp cho hành khách thông tin chính xác về thời điểm nhận vali.

Ảnh: The Nation

Để giảm tình trạng tập trung đông người trong nhà ga, Thai Airways khuyến nghị hành khách không cần tiếp tục chờ tại khu vực băng chuyền. Thay vào đó, họ có thể quét mã QR được bố trí tại sân bay để đăng ký nhận hành lý tại nơi lưu trú.

Với hành khách địa phương, việc chờ hành lý tại nhà tương đối thuận tiện. Tuy nhiên, ông Chai thừa nhận những du khách nước ngoài có lịch trình di chuyển gấp gặp nhiều khó khăn hơn.

Thai Airways đã phối hợp với Thai Post, đơn vị bưu chính quốc gia, để đẩy nhanh quá trình xử lý. Thai Post huy động phương tiện và nhân sự logistics nhằm phân loại, sau đó vận chuyển các kiện hành lý bị mắc kẹt tới nơi lưu trú của hành khách.

Các tình nguyện viên là nhân viên tại trụ sở Thai Airways cũng được điều động tới hỗ trợ tại các khu vực ga đến và bộ phận phục vụ suất ăn. Hãng cho biết hoạt động dự kiến trở lại bình thường trong ngày.

“Thai Airways không có lời bào chữa nào và vô cùng lấy làm tiếc về sự việc này. Nhưng giờ đây khi sự việc đã xảy ra, chúng tôi cam kết đối diện với thực tế và nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình”, ông Chai nói “Tôi chân thành xin lỗi từ tận đáy lòng tới tất cả hành khách và khách hàng vì những bất tiện nghiêm trọng cũng như những ảnh hưởng mà sự việc đã gây ra.”

Nguồn: Reuters, The Nation