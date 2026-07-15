Một hiện tượng thời tiết hiếm gặp đã khiến hàng trăm du khách tại bãi biển Hendaye, thị trấn ven biển thuộc vùng Basque ở tây nam nước Pháp, hoảng loạn tháo chạy khi một khối mây đen khổng lồ, được nhiều người ví như "mây sóng thần" (tsunami cloud), bất ngờ tràn vào bờ kèm gió giật dữ dội.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra trong lúc khu vực này đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39 độ C. Chỉ trong ít phút, bầu trời trong xanh chuyển sang tối sầm khi những cơn gió mạnh từ ngoài khơi ập tới.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy du khách vội vã thu dọn đồ đạc, trong khi ô che nắng, khăn tắm và ván lướt sóng bị gió cuốn bay. Chỉ sau ít phút, bãi biển gần như không còn người khi mọi người đồng loạt tìm nơi trú ẩn.

Clip ghi lại hiện trường sự việc (Nguồn: Daily Mail)

Nguyên nhân được xác định là hiện tượng galerne, một dạng biến đổi thời tiết đặc trưng tại vùng duyên hải Basque vào mùa hè. Hiện tượng này xảy ra khi khối không khí mát và ẩm từ vịnh Biscay tràn vào, va chạm với lớp không khí nóng trên đất liền, tạo nên gió tây bắc rất mạnh và khiến nhiệt độ giảm đột ngột.

Trong sự việc lần này, nhiệt độ tại Hendaye đã giảm tới 11 độ C chỉ trong vài phút. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, kèm theo gió mạnh và cát bị cuốn mù mịt. Hiện tượng kéo dài khoảng 30 phút trước khi thời tiết dần ổn định trở lại.

"Tôi có cảm giác như một cơn lốc xoáy xuất hiện. Đột nhiên gió nổi lên rất mạnh rồi mọi người đều đứng dậy bỏ chạy. Ban đầu trời còn nắng nhưng chỉ trong chốc lát đã tối sầm, nhiều mây và phủ đầy sương mù", một nữ du khách chia sẻ với franceinfo.

Một người khác cho biết anh từng nhiều lần chứng kiến hiện tượng enbata – tên gọi địa phương của galerne – nhưng chưa bao giờ thấy nó dữ dội như lần này.

"Cảnh tượng vừa ngoạn mục vừa rất đáng lo. Chúng tôi vốn quen với hiện tượng này vào mùa hè, nhưng quy mô lần này thực sự chưa từng thấy."

Ông Ian Plillarouet, chủ một nhà hàng địa phương, cho biết khu vực này liên tục xuất hiện galerne trong những ngày gần đây.

"Tuần này gần như ngày nào cũng xảy ra. Đây là một trong những đợt mạnh nhất mà chúng tôi chứng kiến trong thời gian dài."

Ông Sébastien Léas, chuyên gia dự báo của Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France), cho biết galerne thường xuất hiện gần như không có nhiều dấu hiệu báo trước.

"Đây là một hiện tượng rất đặc biệt. Bạn sẽ thấy một 'bức tường' hơi ẩm từ ngoài khơi tiến vào. Đôi khi nó chỉ xuất hiện khoảng 10 phút trước khi gió mạnh ập đến, chứ không phải một giờ trước."

Hiện tượng trên xảy ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng cực đoan. Theo dự báo, nhiều khu vực của Italy sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong tuần này, trong khi vùng nội địa đảo Sardinia có thể đạt tới 45 độ C.

Theo phân tích của POLITICO, đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 đã gây ra khoảng 14.000 ca tử vong vượt mức dự kiến tại 6 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Âu. Trong đó, Đức ghi nhận khoảng 6.800 trường hợp, Anh khoảng 2.200, Pháp khoảng 2.000, Bỉ khoảng 1.740, Tây Ban Nha khoảng 810 và Hà Lan khoảng 480.

Song song với nắng nóng, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang vật lộn với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Riêng tại Tây Ban Nha, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tuần trước đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trở thành thảm họa cháy rừng chết chóc nhất của nước này trong khoảng 40 năm qua.

Giới chức cho biết vẫn còn 10 người mất tích. Trong số các nạn nhân tử vong có 5 công dân Anh, 3 người Bỉ, 1 người Pháp và 1 người Tây Ban Nha. Ngoài ra, một phụ nữ Anh 93 tuổi cũng đã qua đời sau khi bị bỏng trên khoảng 20% cơ thể.

Hai công dân Anh khác là Simon Batchelor và Lisa Fryett hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi được giải cứu khỏi sườn núi gần khu vực Bédar và Los Gallardos, nơi đám cháy bùng phát.

Nguồn: The Sun