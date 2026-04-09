Cảnh tượng bên trong chiếc điều hòa 2 năm không được vệ sinh: Thì ra đây là nguyên nhân gây tốn điện

Thu Phương |

Cảnh bên trong chiếc điều hòa khiến nhiều người bất ngờ.

Chiếc điều hòa vẫn chạy, vẫn thổi gió chưa chắc đồng nghĩa với việc đang hoạt động hiệu quả. Nhiều khi, chính lớp bụi bẩn tích tụ âm thầm suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bên trong máy mới là lý do khiến thiết bị ngày càng kém mát và hóa đơn điện tăng lên.

Mới đây, hình ảnh một chiếc điều hòa sau 2 năm không được vệ sinh, khi tháo ra để lộ lớp bụi bám dày đặc ở lưới lọc và dàn lạnh, đã khiến nhiều người giật mình. Cảnh tượng này không chỉ gây cảm giác mất vệ sinh, mà còn phản ánh một thực tế khá phổ biến trong nhiều gia đình: máy vẫn chạy nên chủ quan, đến khi làm lạnh yếu đi hoặc tiền điện tăng bất thường mới bắt đầu để ý.

Bụi bẩn tích lâu ngày, máy phải chạy nhiều hơn để làm mát

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc vệ sinh hoặc thay bộ lọc điều hòa thường xuyên là rất quan trọng, bởi bộ lọc bẩn sẽ làm giảm lưu lượng gió và hiệu suất của hệ thống. Khi luồng không khí bị cản trở, bụi còn có thể lọt sâu hơn vào dàn lạnh, làm giảm khả năng hấp thụ nhiệt của máy. Nói cách khác, máy vẫn chạy nhưng phải làm việc nặng hơn để đạt được mức nhiệt như cũ.

EVN cũng cho biết sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn sẽ tích tụ trong dàn lạnh, dàn nóng và lưới lọc. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất làm mát mà còn khiến điều hòa tiêu hao điện nhiều hơn. Đây cũng là lý do nhiều người thấy máy lạnh ngày càng "ì", phải bật lâu hơn, hạ nhiệt sâu hơn mà phòng vẫn không mát nhanh như trước.

Đáng chú ý, theo chuyên gia của EVN, việc vệ sinh điều hòa định kỳ 3-6 tháng/lần có thể giúp giảm khoảng 10-15% tiền điện. Con số này cho thấy vệ sinh máy lạnh không đơn thuần là chuyện làm sạch thiết bị, mà còn là một cách cắt giảm chi phí sinh hoạt khá rõ rệt trong mùa nóng.

Tự vệ sinh cơ bản ở nhà, bảo dưỡng sâu nhờ chuyên gia

Với hộ gia đình, nhiều hãng khuyến nghị người dùng nên chủ động làm sạch các bộ phận cơ bản. Panasonic Việt Nam hướng dẫn rằng nếu sử dụng thường xuyên, điều hòa nên được làm sạch khoảng 3-4 tháng/lần; nếu chỉ dùng 6-8 tiếng mỗi ngày, có thể giãn ra khoảng 6 tháng/lần. Những phần người dùng có thể tự xử lý thường là ngắt điện, mở mặt nạ, tháo lưới lọc, rửa sạch rồi để khô trước khi lắp lại.

Tuy nhiên, từ vệ sinh cơ bản đến vệ sinh sâu là hai việc khác nhau. Daikin cho biết quy trình vệ sinh đúng kỹ thuật của kỹ thuật viên không chỉ dừng ở mặt nạ và lưới lọc, mà còn gồm làm sạch cánh quạt, dàn trao đổi nhiệt, đường ống thoát nước, khử trùng, thậm chí vệ sinh cả bo mạch dàn lạnh và dàn nóng. Những hạng mục này đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng và kinh nghiệm thao tác, không phù hợp để tự làm nếu không có chuyên môn.

Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu điều hòa đã nhiều tháng không vệ sinh, có dấu hiệu kém mát, chảy nước, có mùi lạ hoặc chạy ồn, gia đình không nên chỉ tháo lưới lọc ra rửa là xong. Khi ấy, việc gọi thợ để vệ sinh sâu và kiểm tra các bộ phận như gas, block, cánh quạt hay đường thoát nước sẽ cần thiết hơn để máy vận hành ổn định, bền và ít tốn điện hơn. EVN cũng khuyến nghị người dùng nên kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận quan trọng này định kỳ.

