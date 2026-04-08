Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường

Thu Phương |

Thì ra bấy lâu rất nhiều gia đình đang lắp đặt cục nóng điều hòa sai cách.

Có những chi tiết trong nhà chỉ đến khi điều hòa chạy mãi không mát hoặc hóa đơn tiền điện tăng vọt, người ta mới giật mình nhìn lại. Và không ít trường hợp, vấn đề lại nằm ở bộ phận vẫn ngày ngày phơi nắng dầm mưa bên ngoài mà ít ai để ý.

Đó là cục nóng điều hòa. Nhiều gia đình cho rằng thiết bị này vốn được thiết kế để đặt ngoài trời nên chỉ cần treo trên mái nhà, ngoài tường nhà hay bất kỳ khoảng trống nào bên ngoài là được. Nhưng thực tế, nếu cục nóng bị đặt ở vị trí hứng nắng gắt, mưa tạt trực diện hoặc quá bí khí trong thời gian dài, điều hòa có thể tốn điện hơn, làm lạnh kém hơn và nhanh xuống cấp hơn tưởng tượng.

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo khuyến nghị từ một số hãng điện lạnh như Panasonic, Daikin và thông tin từ Bộ Công Thương, cục nóng nên được đặt ở nơi thông thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp kéo dài và ưu tiên có mái che hợp lý nếu điều kiện cho phép. Điều này cho thấy "đặt ngoài trời" và "phơi hoàn toàn ngoài trời" là hai chuyện khác nhau.

Đặt ngoài trời được, nhưng không phải cứ phơi nắng mưa là ổn

Cục nóng là bộ phận có nhiệm vụ xả nhiệt nên bắt buộc phải đặt ngoài nhà. Tuy nhiên, ngoài nhà không đồng nghĩa với việc đặt ở đâu cũng được. Những vị trí như mái nhà, sân thượng hay ngoài tường có thể phù hợp, nhưng chỉ khi đủ thoáng và không bị nắng gắt chiếu trực diện quá lâu.

Với mái tôn, mái chống thấm màu tối hoặc các bức tường hướng Tây, nhiệt độ quanh cục nóng thường tăng cao hơn nhiều vào ban ngày. Khi đó, khả năng giải nhiệt của máy giảm đi, buộc hệ thống phải hoạt động nặng hơn để duy trì độ mát trong phòng. Đây là lý do nhiều gia đình thấy điều hòa chạy lâu mà không mát sâu, nhất là vào những ngày nắng cao điểm.

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một sai lầm khác cũng khá phổ biến là vì sợ cục nóng hỏng do mưa nắng nên nhiều người che kín hoặc quây quá sát. Cách làm này tưởng là bảo vệ máy nhưng thực tế lại dễ khiến cục nóng bị "om nhiệt", do luồng khí nóng không thoát ra được. Với thiết bị này, che chắn là cần thiết, nhưng che thế nào để vẫn giữ độ thoáng mới là điều quan trọng.

Ngoài tốn điện, thiết bị còn nhanh xuống cấp

Hệ quả dễ thấy nhất là điều hòa tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Khi cục nóng phải làm việc trong môi trường quá nóng hoặc bí khí, máy nén sẽ phải hoạt động lâu và nặng hơn để đạt mức nhiệt cài đặt. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả làm mát mà còn làm giảm độ bền của thiết bị.

Ngoài ra, cục nóng đặt ngoài trời hoàn toàn còn phải chịu bụi bẩn, lá cây, nước mưa, rung lắc và sự ăn mòn do môi trường. Nếu treo ngoài tường nhưng giá đỡ, bu lông, chân treo xuống cấp sau thời gian dài, thiết bị có thể gây ồn, rung mạnh, thậm chí phát sinh nguy cơ mất an toàn. Với những nhà lắp nhiều cục nóng sát nhau để tiết kiệm diện tích, nhiệt tích tụ còn khiến máy càng khó tản nhiệt hơn.

Nói cách khác, một chiếc điều hòa làm lạnh yếu chưa chắc do bản thân máy kém, mà nhiều khi xuất phát từ việc cục nóng đang phải "gồng mình" mỗi ngày ngoài nắng mưa.

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 4.

Nếu lắp trên mái nhà hay ngoài tường, gia đình nên làm gì?

Nếu cục nóng đã lắp ở vị trí ngoài trời hoàn toàn, gia đình không nhất thiết phải di dời ngay. Điều nên làm trước tiên là kiểm tra lại xem khu vực đó có quá nắng, quá bí hay có vật cản chắn luồng gió hay không. Nếu cục nóng đang hứng nắng gắt hoặc mưa tạt trực tiếp, có thể bổ sung mái che phía trên để giảm tác động của thời tiết.

Tuy nhiên, mái che chỉ nên có tác dụng chắn nắng mưa, không nên quây kín xung quanh. Bên cạnh đó, cần bảo đảm khu vực quanh cục nóng đủ thoáng, không bị bít gió, đồng thời kiểm tra định kỳ giá đỡ, bu lông, chân treo để tránh rung lắc hoặc xuống cấp.

Với cục nóng đặt trên mái tôn hoặc bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh, gia đình cũng có thể tính tới giải pháp chống nóng cho mái hoặc tăng lớp cách nhiệt để giảm nhiệt bức xạ tác động lên thiết bị. Song song với đó là việc vệ sinh định kỳ để bụi bẩn, lá cây không làm cản trở quá trình tản nhiệt.

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Đặt cục nóng kiểu này, điều hòa chạy mãi không mát, tốn điện hơn bình thường - Ảnh 6.

Suy cho cùng, điều hòa mát hay không không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ cài đặt trong phòng. Chỉ một chi tiết dễ bị bỏ qua như vị trí đặt cục nóng ngoài mái nhà hay ngoài tường nhà cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ thiết bị và tiền điện mỗi tháng. Đặt đúng chỗ, che chắn đúng cách và giữ cho dàn nóng luôn thông thoáng là việc nhỏ, nhưng lợi ích lại không hề nhỏ với mỗi gia đình.

