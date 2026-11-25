Theo cảnh sát, Horiguchi sử dụng phương thức gây án mang màu sắc điện ảnh.

Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi được đặt biệt danh là “Người Nhện ngày mưa” (Ame-zing Spider-Man) vì hàng loạt vụ trộm cắp trên cao táo tợn khắp Tokyo và tỉnh Chiba, theo tin từ TBS News.

Cách chơi chữ trong biệt danh đó không phải là lỗi đánh máy. Từ tiếng Nhật chỉ cơn mưa là “ame” (phát âm là ah-may), và thủ đoạn gây án của Người Nhện này là đặc biệt ra tay vào những ngày mưa. Có lẽ dựa vào việc mọi người thường có xu hướng không ngước nhìn lên khi trời mưa, Horiguchi tiếp cận mái các tòa nhà bằng cầu thang thoát hiểm bên ngoài, sau đó đu dây xuống một ô cửa sổ, đập vỡ kính để chui vào tòa nhà và trộm cắp.

Yuki Horiguchi, cư dân tại phường Katsushika, bị bắt với cáo buộc trộm cắp tài sản. Tháng 12 năm ngoái, Horiguchi đã đột nhập vào một thẩm mỹ viện nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại sáu tầng ở phường Taito, cuỗm đi chiếc két sắt chứa khoảng 100.000 yên tiền mặt.

Theo cảnh sát, Horiguchi sử dụng phương thức gây án mang màu sắc điện ảnh để qua mặt hệ thống an ninh: hắn nhảy từ mái của tòa nhà liền kề sang tòa nhà mục tiêu, đu dây xuống mặt bên của công trình bằng một sợi dây thừng rồi đập vỡ cửa kính để chui vào bên trong.

Yuki Horiguchi

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Horiguchi bị nghi ngờ có liên quan đến hơn 50 vụ đột nhập tương tự trên khắp Tokyo và Chiba.

Horiguchi từng bị lực lượng thực thi pháp luật tóm gọn vào năm 2019 vì những vụ trộm tương tự vào ngày mưa.

Horiguchi vẫn giữ im lặng kể từ khi bị bắt và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến cáo buộc. Cảnh sát Tokyo hiện đang điều tra khả năng hắn liên quan đến các vụ án chưa được phá giải khác.

Nguồn: Soranews, Tokyo Reporter