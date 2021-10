Vừa dừng xe, đoàn người ngả lưng "ngủ tạm" ở vỉa hè sau hành trình cả nghìn km từ miền Nam trở về

Ông Nguyễn Trí Mạnh - cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, chiều cùng ngày đã có hơn 500 người đi từ các tỉnh phía Nam về qua địa bàn Nghệ An. Khi qua đây, cơ quan chức năng sắp xếp vị trí cho người dân nghỉ ngơi, phát lương thực, nước uống cho họ. Đối với người trong tỉnh, sau khi khai báo y tế sẽ được sắp xếp vào khu cách ly tập trung. Với những người ngoại tỉnh sẽ có xe CSGT dẫn đường đi đến hết tỉnh để đảm bảo an toàn.