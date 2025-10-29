Cảnh báo tới hàng triệu phụ huynh trên cả nước

Công an tỉnh Lào Cai thông tin, hiện nay, nhiều trường học đã ứng dụng "Sổ liên lạc điện tử" thay thế "Sổ liên lạc truyền thống", giúp phụ huynh theo dõi, tra cứu điểm số học tập của học sinh trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Các nhà cung cấp dịch vụ cho ra đời nhiều ứng dụng "Sổ liên lạc điện tử" khác nhau hoặc tra cứu trực tiếp trên các website.

Trong thời gian gần đây, ở một số tỉnh ghi nhận nhiều vụ việc phụ huynh nhận được các cuộc gọi giả danh Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và thông tin tài chính.

Nhiều đối tượng đã lợi dụng Sổ liên lạc điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo các phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Lao động).

Các đối tượng thường đưa ra lý do như "bổ sung hồ sơ học sinh", "xác nhận mã định danh điện tử cho học sinh" hoặc "cài đặt ứng dụng Sổ liên lạc điện tử", sau đó gửi đường link giả mạo và yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng mã OTP.

Khi phụ huynh nhẹ dạ làm theo hướng dẫn, tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút hoặc thông tin cá nhân bị khai thác để mở tài khoản ảo, vay tín dụng đen và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước tình hình này, Cơ quan chức năng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, nhất là hình thức lừa đảo "Sổ liên lạc điện tử".







