Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Từ mai, nhiều nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng chiều tối và đêm mai (30/10), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang các khu vực khác.

Từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19–22 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội: từ 30/10–1/11 có mưa, từ 1/11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20–22 độ C.

Đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa tại Bắc và Trung Bộ (Ảnh: Lao động).

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 22-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào chiều vào đêm). Nhiệt độ từ 23-32 độ.