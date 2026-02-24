HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân khi ghép ảnh online đặc biệt chú ý

Duy Anh |

Các đối tượng yêu cầu khách hàng muốn ghép ảnh phải chuyển khoản trước, sau đó không bàn giao sản phẩm như cam kết và chặn liên lạc.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu ghép ảnh Tết online tăng cao, đặc biệt với những người không có điều kiện đi chụp ảnh tại các điểm du xuân.

Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã lập trang mạng xã hội nhận ghép ảnh, yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước, sau đó không bàn giao sản phẩm như cam kết.

Trang “Ghép ảnh dịch vụ” có dấu tick xanh xác minh và lượng người theo dõi lớn, tạo cảm giác uy tín để lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo phản ánh của nhiều người dùng, trang “Ghép ảnh dịch vụ” quảng cáo dịch vụ ghép ảnh Tết với hình ảnh bắt mắt, giá cả phải chăng.

Đáng chú ý, trang có dấu tick xanh xác minh và lượng người theo dõi lớn, tạo cảm giác uy tín, chuyên nghiệp. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của khách hàng:

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân khi ghép ảnh online đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, trang này vẫn tiếp tục đăng bài quảng cáo, nhận đơn mới với cùng phương thức: yêu cầu chuyển tiền trước.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo để tránh nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi này.

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nhậu và nhiều phụ nữ
Tags

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

thủ đoạn lừa đảo mới

ghép ảnh

Hay độc lạ

ghép ảnh online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại