Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nhậu và nhiều phụ nữ

Duy Anh |

Bị can Trần Thị Nhậu và 6 người khác bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc.

Ngày 16/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc, gồm:

Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 1983, trú tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu);

Trần Thị Nhậu (sinh năm 1971, trú tại ấp Vĩnh Hưng, xã Phú Hữu);

Nguyễn Thị Thúy Hồng (sinh năm 1978, trú tại ấp Phú An A, xã Châu Phong);

Nguyễn Thị Bi (sinh năm 1979, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu);

Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1965, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu);

Phạm Phú Lộc (Lượm) (sinh năm 1993, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Phú Hữu);

Võ Thị Cúc (sinh năm 1978, trú tại ấp Vĩnh Phước, xã Phú Hữu).

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Nhậu và nhiều phụ nữ - Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Phú Hữu bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà bà Võ Thị Cúc (ấp Vĩnh Phước, xã Phú Hữu).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ bài tây 52 lá, 7 bộ bài tây chưa sử dụng, số tiền gần 20 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ việc trên, Công an xã Phú Hữu khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức, nhằm phòng ngừa những hệ lụy pháp lý và tác động tiêu cực đến bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin (qua số điện thoại 02963.520.081) để lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý.

