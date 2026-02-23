HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Duyên SN 1995

Duy Anh |

Phan Thị Mỹ Duyên và một đối tượng khác bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

‎Ngày 16/2 vừa qua, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Phước Tài (sinh năm 1999, trú tại khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên) và Phan Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1995, trú tại khóm 4, phường Long Xuyên) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thị Mỹ Duyên SN 1995 - Ảnh 1.

Các đối tượng Huỳnh Phước Tài và Phan Thị Mỹ Duyên (bên phải) (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, Công an phường Long Xuyên nhận được tin báo tại một ngôi nhà thuộc khóm Đông Thịnh 6, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang có các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm nêu trên, qua kiểm tra phát hiện Huỳnh Phước Tài cùng với Phan Thị Mỹ Duyên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ một số dụng cụ trên bề mặt còn bám dính tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, cùng các tang vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Tài và Duyên thừa nhận vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Miền Bắc sẽ có mưa trong nhiều ngày tới
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

bắt tạm giam

tạm giữ hình sự

Phụ nữ

Hay độc lạ

Phan Thị Mỹ Duyên

bắt Phan Thị Mỹ Duyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại