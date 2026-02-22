Miền Bắc sẽ có mưa trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/1), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong 2 ngày tới.

Đến ngày 25/2, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng.

Ảnh minh họa (nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/2

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.