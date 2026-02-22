HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sẽ có mưa trong nhiều ngày tới

Duy Anh |

Do tác động của đợt không khí lạnh lệch Đông, miền Bắc và miền Trung dự báo sẽ có mưa nhỏ đến ngày 24/2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/1), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong 2 ngày tới.

Đến ngày 25/2, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh về đêm và sáng.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sang tháng 3, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng rõ rệt của giai đoạn giao mùa, với đặc trưng là nồm ẩm, mưa phùn và sương mù xuất hiện trên diện rộng.

Miền Bắc sẽ có mưa trong nhiều ngày tới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/2

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Bắt nhân viên giao hàng Bùi Hoàng Thông
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội ngày 23/2

thời tiết ngày 23/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại