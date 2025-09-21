Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, “hack” tiền từ tài khoản nạn nhân mà không cần mã OTP, mã PIN

Tội phạm mạng hiện đã nghĩ ra những thủ đoạn chiếm đoạt tiền ngày một tinh vi mà không cần đến mã OTP hay mã PIN ATM. Chỉ với một tin nhắn chứa liên kết giả mạo, nếu người dùng sơ ý bấm vào, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bị rút sạch ngay lập tức.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường thu thập dữ liệu cá nhân từ những nơi người dùng từng để lại số điện thoại. Sau đó, chúng dựa vào thói quen mua sắm để soạn tin nhắn “trúng thưởng” hay “khuyến mãi” đánh đúng tâm lý. Một khi nạn nhân nhấp vào liên kết trong tin nhắn, phần mềm độc hại lập tức kích hoạt và rút tiền khỏi tài khoản mà không cần OTP.

Một phụ nữ 26 tuổi tại New Delhi (Ấn Độ) vừa trải qua tình huống tương tự. Sau khi mua laptop HP tại một sàn thương mại điện tử, cô bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng phiếu quà tặng. Nội dung yêu cầu cô chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu ngân hàng, bằng cách bấm vào liên kết trong tin nhắn.

Tuy nhiên, cô nhận thấy dấu hiệu bất thường của tin nhắn và nâng cao cảnh giác, từ đó thoát khỏi một vụ lừa đảo có thể khiến tài khoản “bay màu” chỉ trong tích tắc.

Ngoài việc cài bẫy bằng đường link giả, tội phạm mạng còn sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi khác:

Ghép cuộc gọi (call merging): Kẻ gian giả làm người quen, gọi mời nạn nhân dự sự kiện. Cùng lúc, nạn nhân nhận thêm cuộc gọi khác từ số lạ. Chúng sẽ yêu cầu ghép hai cuộc gọi, rồi lợi dụng nghe lén để lấy mã OTP gửi qua điện thoại, từ đó hack tài khoản ngân hàng hoặc mạng xã hội.

Cài đặt ứng dụng chứa mã độc (APK, RAT): Đây là dạng nguy hiểm nhất. Một khi cài đặt, hacker có thể điều khiển toàn bộ điện thoại từ xa, truy cập vào ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, thư viện ảnh, thậm chí camera.

Một cảnh sát người Ấn Độ đã mất một số tiền lớn sau khi cài đặt ứng dụng ngân hàng giả mạo gửi qua tin nhắn. Ứng dụng này chứa tệp APK/RAT, cho phép hacker kiểm soát toàn bộ thiết bị.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần:

- Cảnh giác với cuộc gọi và tin nhắn lạ. Không tin vào những lời hứa hẹn trúng thưởng, giảm giá hay phiếu quà tặng.

- Tuyệt đối không chia sẻ thông tin nhạy cảm như số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Không bấm vào liên kết đáng ngờ. Nếu cần xác minh, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc đơn vị bán hàng qua kênh chính thức.

- Tránh cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng. Các tệp APK hay RAT có thể biến điện thoại thành “cửa ngõ” cho hacker.

- Luôn giữ lại chứng cứ khi nghi ngờ bị lừa và báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.