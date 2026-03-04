Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi mua hàng online

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... đăng tải nội dung bán hàng với giá rẻ hơn thị trường kèm theo hình ảnh hoạt động của công ty, đại lý, cá nhân để tạo tin tưởng.

Đáng chú ý, thông tin trên các trang này thường sơ sài, thiếu minh bạch về nhân thân, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ.

Bên cạnh đó, các đối lượng lừa đảo còn tham gia vào nhiều hội, nhóm mua bán, rao vặt trên mạng xã hội và liên tục đăng bài viết quảng cáo bán hàng với mức giá rẻ hơn so với thị trường.

Điển hình trường hợp anh K.T.H., sinh năm 1986, trú tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh sau khi lên mạng Facebook tìm mua máy cơ giới phục vụ kinh doanh, anh H. được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn zalo với tài khoản "Trần Đạt", các đối tượng cung cấp hình ảnh, video về máy cơ giới cùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để anh H. chuyển tiền.

Anh H. thực hiện chuyển số tiền 25 triệu đồng từ tài khoản của anh H. đến số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp, sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh hàng đang chuẩn bị lên xe và yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng anh H. không đồng ý.

Khi biết không nhận được thêm tiền thì các đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt tiền.