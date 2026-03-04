Bắt, khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Phạm Ngọc Hoàn SN 1974

Ngày 3/3, Công an phường Bình Phước cho biết đã bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Hoàn (SN 1974, trú khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước) cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thụ lý điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Ngọc Hoàn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐT741, chiều ngày 24/2, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra xe mô tô biển số 47F1-684.10 do Phạm Ngọc Hoàn điều kiển, phát hiện trong cốp xe mô tô có 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 4 viên đạn.

Tiến hành Test nhanh ma túy, phát hiện đối Hoàn có sử dụng ma túy. Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Hoàn cùng tang vật cho Công an phường Bình Phước xác minh làm rõ.

Cán bộ điều tra Công an phường làm việc với Phạm Ngọc Hoàn (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lấy lời khai, củng cố tài liệu, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Hoàn.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 2 viên đạn đầu kim loại, 1 viên đạn đầu cao su, hơn 24,4 gam ma túy các loại và dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu tinh vi tại nhiều vị trí trong phòng ngủ của Hoàn.

Bước đầu, Phạm Ngọc Hoàn khai nhận đã nhiều lần mua ma túy của các đối tượng không rõ nhân thân lai lịch trên địa bàn xã Thuận Lợi để cất giấu sử dụng dần. Riêng 2 khẩu súng bắn đạn cao su, Hoàn mua và cất giấu để phòng thân.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, đêm 25/2, Công an phường Bình Phước đã bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Hoàn cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.