Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (3/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào rải rác; riêng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ giảm 5–10 độ.

Do tác động của không khí lạnh, vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15–18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống các khu vực khác ở Trung Bộ. Từ Nghệ An đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Đợt không khí lạnh gây mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 15-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.