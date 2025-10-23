Tin mới nhất bão số 12: Cảnh báo khẩn đến 4 địa phương

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (23/10), bão số 12 – Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển vào vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lúc 1 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp đạt cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp kết hợp không khí lạnh tăng cường, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng từ 0,3-0,6m, gây ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở bờ biển.

Do tác động đồng thời của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ đêm 22 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng dự báo mưa đặc biệt lớn với lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi vượt 700mm. Thời gian mưa tập trung từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, trong đó các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể lên mức báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3.

Cảnh báo lũ quét ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng

Hoàn lưu bão số 12 (Fengshen) kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Trong 24 giờ qua, lượng mưa ghi nhận ở nhiều nơi ở mức rất cao: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 97,8mm, La Tó (Quảng Trị) 147,4mm, Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 214,8mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 164,2mm.

Dữ liệu mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực ở các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún địa chất, đặc biệt tại vùng núi, ven sông suối và khu vực có địa hình dốc.

Trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 5–20mm, có nơi trên 50mm, khiến nguy cơ thiên tai càng tăng. Cảnh báo cho thấy lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng — trong đó, các điểm có nguy cơ cao gồm Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đakrông (Quảng Trị), A Lưới và Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), phường Hải Vân (Đà Nẵng).

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

