Tin bão khẩn cấp, bão số 12 áp sát Đà Nẵng, miền Trung mưa to khủng khiếp

Theo tin bão khẩn cấp, cơn bão số 12 (Bão Fengshen) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 5 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão: Khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 110.8 độ Kinh Đông, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đến 4 giờ sáng ngày 23/10 sẽ đi vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đến chiều cùng ngày, bão di chuyển sang khu vực Nam Lào và tan dần.

Trên biển, vùng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12, sóng biển cao 5–7m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 10, sóng cao 3–5m, nước dâng do bão từ 0,4–0,8m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển và đường ven biển.

Hướng đi của bão số 12 Fengshen lúc 6 giờ sáng ngày 22/10 - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội 22/10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22 độ.

Từ trưa nay 22/10 đến ngày 27/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều 22-10 đến hết ngày 23-10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Khu vực nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500 - 700mm, có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa cường độ lớn (>200mm/3 giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và công trình ven biển.