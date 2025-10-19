Bão Fengshen đang tiến vào Biển Đông: Khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung thế nào?

Theo bản tin lúc 14 giờ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 19/10, bão Fengshen đang hoạt động mạnh trên khu vực miền Trung Philippines và dự báo trong hôm nay sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ vĩ Bắc, 120,4 độ kinh Đông, ngay trên miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.

Dự báo trong 24–72 giờ tới, bão Fengshen sẽ đi vào khu vực Bắc Biển Đông và tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 20/10, tâm bão dự kiến nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, trong ngày và đêm 19/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Hướng đi của bão Fengshen - Ảnh: nchmf

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2,0 mét. Riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông chiều và đêm 19/10 có mưa bão.

Đồng thời, trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc Bắc bộ nước ta. Không khí lạnh xuất hiện cùng thời điểm có bão số 12 trên Biển Đông, liên tục được tăng cường với cường độ mạnh trong những ngày sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến hướng đi, cũng như cường độ bão Fengshen trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô có thể khiến bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền.

Tuy nhiên sự kết hợp giữa ba yếu tố là hoàn lưu bão, không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 23/10.

Chia sẻ trên Thanh Niên online, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão Fengshen đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung là không cao. Khi chịu sự tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiều khả năng bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển.

Tuy nhiên, giống như bão Ragasa, bão Matmo gần đây, hoàn lưu sau bão gây ra mưa rất lớn nên người dân các địa phương miền Trung cần cảnh giác với nguy cơ mưa lớn sau bão Fengshen.