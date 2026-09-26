Bangkok đang ngập trên diện rộng sau nhiều ngày mưa lớn. Du khách đến thủ đô Thái Lan được khuyến cáo chủ động kiểm tra đường đi, dành thêm thời gian ra sân bay và hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Bangkok đang trải qua đợt mưa lớn gây ngập trên diện rộng. Theo Reuters ngày 26/9, chính quyền thủ đô đã tuyên bố Bangkok là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa sau khi lượng mưa gần 300 mm trút xuống thành phố trong 48 giờ. Nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi người dân phải lội qua dòng nước ngang eo, trong khi ôtô bị ngập một phần.

Trong bối cảnh này, du khách đang có kế hoạch đến Bangkok, đang du lịch tại đây hoặc chuẩn bị rời thành phố được khuyến cáo đặc biệt lưu ý việc di chuyển.

Đi sân bay sớm hơn bình thường

Theo Thairath ngày 26/9, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) khuyến cáo hành khách có kế hoạch bay từ hai sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi dành thêm thời gian di chuyển. Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực ở Bangkok và vùng lân cận, ảnh hưởng đến giao thông và các tuyến đường ra vào sân bay.

(Ảnh: Thairath)

Hành khách được khuyên chủ động đi sớm, tránh các tuyến đường đang ngập và cân nhắc sử dụng phương tiện đường sắt nếu có thể. CAAT cũng yêu cầu kiểm tra tình trạng chuyến bay trên kênh chính thức của hãng trước khi rời nơi ở, bởi thời tiết xấu có thể khiến một số chuyến bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình.

Reuters cho biết sân bay Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường trong ngày 26/9. Tuy nhiên, cơ quan du lịch Thái Lan khuyến cáo hành khách dự trù thêm khoảng 2-3 giờ cho hành trình đến sân bay do tình trạng ngập và giao thông bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến đường được cảnh báo ngập

Không chỉ đường ra sân bay, nhiều tuyến đường trong Bangkok cũng đang bị ảnh hưởng. Theo Thairath, Trung tâm Phòng chống ngập Bangkok cảnh báo xe nhỏ không nên đi qua 7 điểm có mực nước cao, gồm Sukhumvit 63 (Ekkamai), khu vực giao lộ Pong Phet, một đoạn đường Vibhavadi Rangsit, Ramkhamhaeng, Lat Krabang, Sena Nikhom và Chaeng Watthana.

Danh sách các tuyến cần tránh còn kéo dài tới 21 tuyến đường lớn. Trong đó có những khu vực quen thuộc với khách du lịch như New Phetchaburi Road qua Makkasan, Asok, Thonglor, Ekkamai; Ratchadaphisek; Sukhumvit; Rama 9 và khu Ari.

(Ảnh: Thairath)

Hệ thống cảnh báo giao thông của Bangkok xếp 21 tuyến này vào mức đỏ, tương ứng tình trạng ngập nghiêm trọng, điều kiện di chuyển nguy hiểm và ùn tắc lớn. Thêm 5 tuyến khác được xếp mức cam, tức ngập ở mức vừa và giao thông di chuyển chậm.

Với du khách, việc kiểm tra tình trạng đường trước khi gọi taxi hoặc đặt xe là cần thiết, đặc biệt nếu lịch trình có điểm đến ở những khu vực trên. Chính quyền Bangkok cũng khuyến cáo người dân tránh đi qua vùng ngập để hạn chế tai nạn và các sự cố phương tiện.

(Ảnh: Reuters)

Mưa lớn còn tiếp diễn

Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo trong ngày 26-27/9, Bangkok và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn do một vùng áp thấp mạnh kết hợp với gió mùa tây nam đang mạnh lên. Lượng mưa tích lũy có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, nước tràn và ngập tại vùng trũng.

TMD cũng cảnh báo sóng tại vùng Vịnh Thái Lan phía trên và biển Andaman phía trên có thể cao 2-3 m, trên 3 m khi có dông, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền nhỏ ở các khu vực này ở lại bờ đến hết ngày 27/9.

(Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chính quyền Bangkok đã phát cảnh báo trên điện thoại về mực nước các kênh đang ở mức nghiêm trọng và tiếp tục dâng. Người dân tại khu vực thấp, gần kênh được yêu cầu đưa đồ đạc lên nơi cao và kiểm tra tình trạng đường trước khi di chuyển.

Với du khách Việt đang ở Bangkok, việc theo dõi thông báo từ hãng bay, sân bay và chính quyền địa phương nên được ưu tiên, nhất là trước các chặng di chuyển đến sân bay. Trong thời điểm mưa lớn, du khách cũng nên hạn chế đi vào các tuyến đã được cảnh báo ngập, không cố vượt qua vùng nước sâu và dành thêm thời gian cho các hành trình trong thành phố.