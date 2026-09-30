Trẻ 12 tuổi sở hữu điện thoại thông minh có nguy cơ mắc rối loạn ăn uống cao hơn khi lên 14.

Theo Sức khỏe cộng đồng Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/canh-bao-den-nhung-cha-me-co-con-12-tuoi-dang-so-huu-dien-thoai-thong-minh