Căng thẳng với Iran leo thang, Mỹ sắp rút hàng loạt nhân viên ngoại giao khỏi Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ rút khoảng một nửa số nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad khi căng thẳng với Tehran tiếp tục gia tăng, đặc biệt trước thời điểm kỷ niệm một năm vụ ám sát Soleimani, Politico dẫn lời một quan chức Mỹ và một quan chức ngoại giao nước này, đưa tin ngày 2/12.



Mặc dù quan chức nói trên cho biết “hàng chục” nhân viên Mỹ tại Đại sứ quán và các cơ sở ngoại giao khác ở Iraq sẽ rời đi, nhưng quan chức Bộ Ngoại giao không đưa ra thông tin cụ thể, ngoài việc xác nhận rằng các nhân viên ngoại giao sẽ rời khỏi Iraq.

Việc cắt giảm nhân sự ngoại giao vào thời điểm này được cho là tạm thời nhưng do quan hệ căng thẳng giữa hai nước, chưa rõ thời điểm các nhà ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Iraq thường là chiến trường giao tranh giữa Mỹ và Iran. Sau cái chết của Soleimani, Tehran đã trả đũa Nhà Trắng với hàng loạt tên lửa được phóng nhằm vào quân đội Mỹ đóng tại Iraq, được cho là khiến hàng chục binh sĩ bị chấn thương về thần kinh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đặc biệt tăng cao sau vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, một nhà khoa học cấp cao của Iran, có vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Cơ quan An ninh Quốc gia Tối cao của Iran đã nói rằng cơ quan gián điệp Mossad của Israel và Tổ chức “Mujahedin Nhân dân”, một tổ chức chính trị-dân quân của Iran bị cấm ở nước này, đã tham gia vào vụ ám sát.

Trả lời Politico ngày 2/12, Bộ Ngoại giao Mỹ không phủ nhận rằng việc cắt giảm nhân viên có thể đang diễn ra ở Iraq.

“Bộ Ngoại giao liên tục điều chỉnh sự hiện diện ngoại giao của mình tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới phù hợp với sứ mệnh của bộ, môi trường an ninh địa phương, tình hình sức khỏe và thậm chí cả những ngày nghỉ lễ”, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. “Đảm bảo sự an toàn của nhân viên chính phủ, công dân Mỹ và an ninh của các cơ sở, vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.