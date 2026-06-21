Căng: Nữ ca sĩ hạng A bị hội chị em cô lập tẩy chay triệt để đám cưới, vừa tung đòn hiểm dằn mặt cả đám

Mối bất hòa giữa loạt sao nữ đình đám showbiz bỗng trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội trong ngày hôm nay.

Chiều 20/6, tờ Xportsnews đưa tin, mối quan hệ ở thời điểm hiện tại giữa HyunA và những người đồng đội cùng nhóm nhạc 4Minute đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Theo nguồn tin, các thành viên 4Minute vừa cùng nhau kỷ niệm 17 năm debut nhóm trên mạng xã hội, thế nhưng riêng HyunA lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui này.

Thành viên em út Sohyun đã gửi quà đến các thành viên còn lại nhân dịp kỷ niệm đặc biệt của 4Minute. Đồng thời, trên trang cá nhân, Sohyun cũng đăng lên loạt ảnh kỷ niệm 17 năm thành lập của nhóm kèm lời nhắn gửi đầy ý nghĩa tới các thành viên. Trong bài đăng, Sohyun chia sẻ tấm ảnh của các thành viên 4Minute khi các cô gái còn hoạt động cùng nhau ở làng giải trí, dễ dàng nhận ra HyunA cũng xuất hiện trong bức hình này.

Dưới bài đăng của Sohyun, các thành viên Nam Jihyun, Gayoon và Jiyoon vui vẻ tương tác, cho thấy tình chị em thân thiết, gắn bó giữa họ ngay cả khi nhóm đã tan rã được nhiều năm. Thế nhưng, HyunA hoàn toàn mất hút, không hề tương tác với những người chị em cùng nhóm. Sohyun có đăng ảnh HyunA lên, rõ ràng nàng em út cũng hy vọng người chị của mình sẽ hồi âm dưới bài đăng. Tuy nhiên, HyunA không hề có động thái phản hồi, được cho là cố ý bơ đẹp Sohyun và những người đồng đội còn lại trong 4Minute.

Sohyun đăng ảnh đầy đủ cả 5 thành viên 4Minute lên trang cá nhân trong dịp kỷ niệm 17 năm debut của nhóm. Dưới bài đăng, Nam Jihyun, Gayoon và Jiyoon tương tác sôi nổi cùng Sohyun, chỉ có mình HyunA là hoàn toàn mất hút. Ảnh: IGNV

Đáng nói trước đó, Nam Jihyun, Gayoon, Jiyoon và Sohyun đều không tới dự hôn lễ Hyuna - Yong Junhyung (cựu thành viên BEAST) hồi tháng 10/2024, khiến công chúng tin rằng 4 thành viên này vào hùa tẩy chay luôn cả đám cưới của người đồng đội cùng nhóm.

Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả nhận định, tới nay HyunA ngó lơ hoạt động kỷ niệm của 4 thành viên còn lại nhằm dằn mặt, trả đũa họ vì lúc trước đã không ngó ngàng gì tới hôn lễ của cô.

Nam Jihyun, Jiyoon, Gayoon và Sohyun không xuất hiện...

... trong đám cưới của HyunA và Yong Junhyung. Ảnh: X

Giữa lúc công chúng đang thi nhau đồn đoán về mối quan hệ giữa các thành viên 4Minute, Sohyun lại bất ngờ chia sẻ thêm hình ảnh chiếc bánh kem cô nhận được từ những người đồng đội trong nhóm của mình kèm dòng chú thích: “Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật mà tôi nhận được từ tất cả mọi người. Chúc mừng kỷ niệm 17 năm. 4Minute”.

Do Sohyun dùng từ “tất cả mọi người” cho nên nhiều fan suy đoán rằng HyunA đã tham gia vào buổi kỷ niệm riêng tư cùng với những người chị em của mình thay vì công khai bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội như 4 thành viên kia. Bên cạnh đó, 1 số ý kiến lại khẳng định, từ “tất cả mọi người” ở đây được Sohyun dùng để nói về 3 thành viên Nam Jihyun, Gayoon và Jiyoon hay tương tác cùng cô chứ không bao gồm HyunA. Do vậy, chưa thể dựa vào dòng chú thích nói trên của Sohyun để kết luận rằng HyunA có tham gia vào hoạt động kỷ niệm cùng với 4 thành viên còn lại.

Sohyun đăng tiếp hình ảnh về chiếc bánh kem mà cô nhận được từ các thành viên trong nhóm giữa tâm bão đồn đoán. Ảnh: IGNV

Mối quan hệ giữa Hyuna với 4 thành viên Nam Jihyun, Gayoon, Jiyoon và Sohyun từ lâu đã trở thành chủ đề thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Còn nhớ ngay sau khi 4Minute tan rã vào năm 2016, HyunA đã bị cả 4 thành viên còn lại đồng loạt hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội. Kể từ đó tới nay, Nam Jihyun, Gayoon, Jiyoon và Sohyun nhiều lần tụ họp để đi chơi, đi ăn uống cùng nhau, thế nhưng Hyuna luôn vắng mặt trong những cuộc vui này.

Dù các thành viên trong 4Minute đã lần lượt follow lại HyunA song mối quan hệ giữa họ được cho là vẫn còn tồn tại khúc mắc. Và việc HyunA không tương tác cùng các thành viên trên mạng xã hội trong hoạt động kỷ niệm mới đây đã minh chứng cho nhận định đó.