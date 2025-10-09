Cẩn thận mất tài khoản Zalo khi nhận được 3 thông báo này!

Mặc dù Zalo liên tục được update để tăng tính bảo mật nhưng nếu không thận trọng, nguy cơ tài khoản bị kiểm soát là rất cao.

Thông báo 1: Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?

Khi đăng nhập vào tài khoản trên thiết bị lạ, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng biết.

Mặc dù Zalo liên tục được update để tăng tính bảo mật nhưng nếu không thận trọng, người dùng vẫn có thể bị tấn công. (Ảnh minh hoạ)

Nếu là bạn đang thực hiện việc đăng nhập vào Zalo trên một thiết bị khác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo. Bấm "Đây là tôi" để tắt cảnh báo.

Nếu không phải bạn đăng đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị khác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo, chọn "Không phải tôi" và bấm tiếp "Chặn ngay" để chặn mã kích hoạt do các thiết bị lạ yêu cầu.

Nếu không còn sử dụng SIM điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo, bạn có thể chọn "Đổi số điện thoại" để đổi sang số điện thoại mới và vẫn giữ tài khoản Zalo cũ.

Thông báo 2: Có phải bạn đang muốn đăng nhập?

Trường hợp tài khoản của bạn được đăng nhập trên thiết bị lạ và kích hoạt câu hỏi bảo mật, Zalo sẽ gửi thông báo.

Khi nhận được cảnh báo của Zalo, bạn cần thực hiện một số bước xác nhận để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài khoản của kẻ xấu.

Nếu bạn đăng thực hiện thao tác, có thể bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo và chọn "Đó là tôi".

Nếu không phải bạn đang thực hiện thao tác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo sau đó bấm "Không phải tôi". Tiếp tục chọn "Chặn ngay" để chặn việc đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị lạ. Sau đó, bạn nên chọn "Đổi mật khẩu" để đổi mật khẩu Zalo để ngăn chặn việc xâm nhập tài khoản của kẻ xấu.

Thông báo 3: Có phải bạn vừa đăng nhập?

Khi tài khoản được đăng nhập trên thiết bị lạ, bạn có thể nhận được thông báo này từ Zalo.

Nếu đúng là bạn, thực hiện thao tác xác nhận tương tự như khi nhận được cảnh báo ở các trường hợp trên.

Trường hợp không phải là bạn, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo => bấm "không phải tôi" => bấm "Đăng xuất ngay" để đăng xuất khỏi thiết bị lạ => Chọn "Báo xấu" để báo xấu thiết bị lạ.

Trước khi mở một tin nhắn, nhấp vào một liên kết, bạn cần kiểm tra lại xem người gửi là ai. Xác nhận trực tiếp với người gửi bằng cách gọi điện thoại qua số điện thoại (không gọi qua các ứng dụng gọi điện miễn phí) để tránh gặp trường hợp tài khoản đó đã bị kẻ xấu chiếm đoạt và bắt đầu gửi tin nhắn lừa đảo đến nhiều người.