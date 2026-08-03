Trong vài lần chia sẻ hình ảnh, cơ ngơi ở quê của Phương Oanh khá bề thế khiến nhiều người trầm trồ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh không chỉ ghi dấu ấn với loạt vai diễn đình đám trên màn ảnh nhỏ mà còn xây dựng được cuộc sống ổn định. Bên cạnh tổ ấm tại thành phố, nữ diễn viên từng nhiều lần hé lộ hình ảnh căn nhà của gia đình ở quê Hà Nam (nay là Ninh Bình). Qua những khung hình hiếm hoi được chia sẻ, cơ ngơi nơi quê nhà của nữ diễn viên cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi sự khang trang và bề thế.

Không gian bên trong căn nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống pha hiện đại, ưu tiên sự rộng rãi và tiện nghi hơn là chạy theo những xu hướng tối giản. Tông màu kem, vàng và nâu gỗ xuất hiện xuyên suốt, mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng.

Phòng khách là khu vực nổi bật nhất với diện tích lớn, đủ để tiếp đón đông khách mỗi dịp lễ, Tết. Bộ sofa da màu nâu cỡ lớn được đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp cùng bàn trà gỗ và mặt kính. Phía sau sofa là mảng tường dán họa tiết cổ điển tông vàng đồng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian.

Nội thất sang trọng bên trong căn nhà ở quê của Phương Oanh

Sàn nhà được lát gạch bóng màu sáng, phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ khu vực cửa chính. Nội thất được bố trí gọn gàng, xen kẽ nhiều tranh treo tường khổ lớn, bình hoa và các vật dụng trang trí, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa mang đến cảm giác gần gũi của một ngôi nhà luôn có người sinh sống.

Qua những bức ảnh Phương Oanh đưa các con về quê gói bánh chưng dịp Tết, có thể thấy ngôi nhà còn sở hữu khoảng sân hoặc hiên rộng phía trước. Đây là nơi cả gia đình trải chiếu ngồi quây quần gói bánh, sơ chế lá dong và chuẩn bị đồ ăn. Không gian đủ rộng để nhiều thành viên cùng sinh hoạt, tạo nên không khí đoàn viên đặc trưng mỗi dịp năm mới.

Phương Oanh đưa 2 nhóc tỳ về quê mỗi dịp lễ, tết

Hệ cửa chính của căn nhà được làm từ gỗ tự nhiên với kích thước lớn, kết hợp cửa kính giúp lấy sáng tốt. Ngay phía trước còn có khoảng hiên thoáng đãng, là nơi Phương Oanh thường chụp ảnh cùng bố mẹ hoặc đón khách mỗi lần trở về quê.

Qua những lần mở cửa nhà để giao lưu cùng người hâm mộ hay bà con địa phương, có thể thấy khu vực sảnh và phòng khách có sức chứa khá lớn. Dù nhiều người cùng lúc vào tham quan, không gian vẫn tạo cảm giác rộng rãi, không bị bí bách. Điều này phần nào cho thấy ngôi nhà được xây dựng với diện tích khá lớn.

Lần Phương Oanh được nhiều người chào đón khi trở về quê

Cổng chính màu vàng đồng cỡ lớn đủ thấy sự bề thế của căn nhà

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại với dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố gia đình bất ngờ kéo đến. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Sau thời gian yên ắng, gần đây Phương Oanh tích cực hoạt động mạng xã hội hơn. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh trong gian bếp quen thuộc, thỉnh thoảng đưa các con đi du lịch.

Phương Oanh dành thời gian bên các con. Nhiều khán giả chờ đợi cô trở lại với diễn xuất

Ảnh: Tổng hợp