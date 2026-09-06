Căn nhà 83m2 của NSND Công Lý và vợ kém 15 tuổi

Sau nhiều năm tích cóp, NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà đã mua một căn hộ rộng 83 m² tại Hà Nội. Không gian sống được bài trí ấm cúng, có nhiều góc gắn với công việc, sở thích và những kỷ niệm của nam nghệ sĩ.

Căn hộ 83 m² trên đường Minh Khai, Hà Nội là tổ ấm của vợ chồng NSND Công Lý và Ngọc Hà từ tháng 11/2021, không lâu sau khi hai người kết hôn. Nằm ở tầng 24 của một chung cư hiện đại, căn hộ gồm phòng khách và 2 phòng ngủ, vừa đủ cho cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng.

Bao quanh khu chung cư là không gian nhiều cây xanh. Những lúc rảnh rỗi, Công Lý và Ngọc Hà thường cùng nhau xuống khuôn viên đi dạo, vận động nhẹ nhàng. Với nam nghệ sĩ, những khoảng thời gian này cũng giúp anh thư giãn, cảm thấy khỏe khoắn và có thêm năng lượng.

Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, vợ chồng cô đã mất nhiều năm tích cóp để có thể mua được căn hộ này, ngay trước giai đoạn giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh. Việc có một nơi ở ổn định cũng giúp cô yên tâm hơn trong thời gian đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe.

Ảnh: FBNV

Không gian trong nhà được thiết kế hiện đại, đầy đủ công năng nhưng không quá cầu kỳ. Phòng khách nối liền với khu vực bếp, tạo thành không gian sinh hoạt chung của gia đình. Đây cũng là nơi Ngọc Hà thường chuẩn bị các bữa ăn cho chồng và tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm.

Ảnh: Tiền Phong

Một trong những điểm được Ngọc Hà chăm chút là ban công. Cô trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, dành thời gian tưới cây, chăm sóc để tạo thêm khoảng xanh cho căn hộ. Với cô, đây cũng là một thú vui trong những khoảng thời gian chủ yếu ở nhà.

NSND Công Lý vốn yêu thích màu xanh ghi, vì vậy nhiều chi tiết trong căn hộ được Ngọc Hà lựa chọn theo tông màu mà chồng yêu thích. Không gian riêng của hai vợ chồng cũng được cô chăm chút với những món đồ mang dấu ấn cá nhân.

Ảnh: FBNV

Trong nhà, vợ chồng nam nghệ sĩ dành một vị trí trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên. Bên cạnh đó là khu vực lưu giữ những dấu ấn trong sự nghiệp của Công Lý, gồm các cúp lưu niệm, bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và mô hình nhân vật Táo quân - chương trình gắn liền với tên tuổi của anh.

Ảnh: FBNV

Phòng ngủ cũng được tận dụng để lưu giữ một số đồ lưu niệm và những món quà mà Công Lý nhận được từ bạn bè, khán giả. Những chi tiết này khiến căn hộ không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn giống một không gian lưu giữ những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Từ khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, nhịp sinh hoạt của gia đình cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây nam nghệ sĩ thường xuyên bận rộn với lịch quay, đặc biệt vào những tháng cuối năm khi tham gia Táo quân, thì hiện anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngọc Hà từng chia sẻ, hai vợ chồng thường cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và trò chuyện.

Ảnh: FBNV

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, hai vợ chồng NSND Công Lý cũng không đi đâu xa mà ở lại Hà Nội. Sau gần 5 năm chuyển về đây, căn hộ trên đường Minh Khai vẫn là không gian quen thuộc, nơi cả hai chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, đặc biệt trong quãng thời gian nam nghệ sĩ tập luyện và hồi phục sức khỏe.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Sau quãng thời gian đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà từng chia sẻ rằng cả hai ngày càng thấu hiểu và trân trọng những giá trị gia đình. Với cô, điều quan trọng nhất không phải một căn nhà rộng hay cách bài trí cầu kỳ mà là có một nơi đủ bình yên để hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt và vượt qua những giai đoạn khó khăn.

(Tổng hợp)