Tuấn Hưng tiệc tùng tưng bừng với loạt sao Việt ở Mỹ

Sự xuất hiện của Tuấn Hưng thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, nghệ sĩ Thúy Nga đăng tải một đoạn clip ghi lại không khí tiệc kỷ niệm 17 năm hội nghệ sĩ tâm linh ở Mỹ với tiêu đề: "Ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, nhóm ca sĩ Trizzie Phương Trinh quậy tưng bừng kỷ niệm 17 năm hội nghệ sĩ tâm linh".

Bữa tiệc quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt tại hải ngoại như Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh, Cam Thơ... Đáng chú ý, Tuấn Hưng cũng góp mặt và nhanh chóng trở thành tâm điểm khi bất ngờ bước lên sân khấu.

Tuấn Hưng vui vẻ hát cùng Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung

Thời điểm đó, Bằng Kiều và Nguyễn Hồng Nhung đang cùng song ca. Từ phía sau, Tuấn Hưng tiến lên mà không báo trước, khiến Bằng Kiều hoàn toàn bất ngờ. Khi nhận ra người bạn thân thiết, nam ca sĩ lập tức quay lại ôm Tuấn Hưng trong sự vui mừng của những người có mặt.

Màn hội ngộ giữa hai giọng ca vốn có mối quan hệ thân thiết nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không dừng ở màn chào hỏi, Tuấn Hưng còn vui vẻ cầm luôn micro của Bằng Kiều để song ca cùng Nguyễn Hồng Nhung ca khúc "Trái tim không ngủ yên".

Tuấn Hưng và Bằng Kiều thân thiết ôm nhau trên sân khấu

Khi ra phía cánh gà lấy micro, Tuấn Hưng cũng thể hiện tình cảm với Ngọc Anh bằng một cái ôm

Sau phần góp giọng, Tuấn Hưng trả micro cho Bằng Kiều rồi tiếp tục tìm một chiếc micro khác để hòa vào không khí của buổi tiệc. Sự tự nhiên, vui vẻ của nam ca sĩ khiến cuộc gặp gỡ mang đúng tinh thần thân tình của một nhóm bạn nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm.

Hội nghệ sĩ tâm linh, mà Trizzie Phương Trinh là một trong những nhân vật gắn bó lâu năm. Theo chia sẻ của cô, nhóm đã duy trì hoạt động suốt 17 năm và các thành viên thường xuyên gặp gỡ, cùng thiền, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Sự xuất hiện của Tuấn Hưng tại Mỹ cũng đáng chú ý trong bối cảnh cuộc sống của gia đình nam ca sĩ đang có những thay đổi. Tuấn Hưng đã ký hợp đồng với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm để phát triển công việc tại hải ngoại. Trong thời gian làm việc tại Mỹ, anh đưa vợ cùng ba người con sang trải nghiệm môi trường sống và học tập tại đây.

Tuấn Hưng hiện đã đưa vợ và 3 con sang Mỹ sống

Nam ca sĩ cho biết trong mùa hè, khi đưa gia đình đi lưu diễn, anh nhận thấy các con tiến bộ về tiếng Anh, đồng thời trở nên tự lập hơn. Được vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc cùng bạn bè động viên, Tuấn Hưng quyết định để các con ở lại Mỹ cùng mình trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Ban đầu Hương Baby không đồng tình với quyết định này vì công việc kinh doanh tại Việt Nam đang thuận lợi, trong khi sang Mỹ đồng nghĩa hai vợ chồng phải tự xoay xở nhiều việc hơn. Sau khi được chồng thuyết phục, gia đình Tuấn Hưng quyết định thử nghiệm cuộc sống mới. Hiện các con của nam ca sĩ đã bắt đầu năm học tại Mỹ, còn gia đình anh sống trong căn nhà do công ty quản lý thuê ở California.