Căn hộ sang như khách sạn của nữ MC SN 1986 là Thủ khoa Đại học, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Căn hộ của cựu MC Đường Lên Đỉnh Olympia gây chú ý bởi phong cách hiện đại, tinh tế, đặc biệt là cách nữ MC tự tay chăm chút từng chi tiết.

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình của VTV, đặc biệt là Đường lên đỉnh Olympia và Điều ước thứ 7. Cô từng gây chú ý với thành tích học tập ấn tượng, là thủ khoa khối D của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Bên cạnh công việc, nữ MC còn nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ về cuộc sống đời thường bên con gái Sumo.

Trên trang cá nhân, Diệp Chi nhiều lần hé lộ không gian sống của hai mẹ con tại Hà Nội. Căn hộ mang phong cách hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Từ phòng khách, phòng ngủ đến khu vực bếp đều được bài trí hài hòa, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đáng chú ý, phía sau vẻ ngoài chỉn chu của căn hộ là sự đầu tư không ít thời gian, công sức của nữ MC.

Phòng khách được bài trí theo phong cách hiện đại, ấm cúng (Ảnh: FBNV)

Tự tay chọn từng viên gạch, tính toán vị trí ổ cắm để giấu sạch dây điện

Theo chia sẻ của Diệp Chi, căn hộ hiện tại được cô dành nhiều tâm huyết ngay từ giai đoạn sửa chữa, hoàn thiện. Nữ MC trực tiếp lựa chọn vật liệu, nội thất và tính toán cách bố trí các khu vực sao cho vừa thuận tiện sử dụng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Một trong những nguyên tắc Diệp Chi đặc biệt chú trọng là hạn chế tối đa sự xuất hiện của dây điện trong nhà. Dù sử dụng nhiều thiết bị điện, nữ MC luôn tìm cách sắp xếp để những đoạn dây không lộ ra ngoài, tránh tạo cảm giác lộn xộn.

Để làm được điều này, ngay từ khi sửa nhà, cô đã lập danh sách các thiết bị điện, xác định vị trí đặt từng món đồ và lên sơ đồ bố trí ổ cắm, công tắc. Những khu vực như phòng khách, bàn làm việc hay gian bếp đều được tính toán dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế.

Phía sau các thiết bị, Diệp Chi còn sử dụng những phụ kiện nhỏ để cuộn và cố định dây điện. Tại bàn làm việc, bàn học của con gái hay bàn trang điểm, cô bố trí hộp đựng dây và ổ cắm, giúp không gian luôn gọn gàng.

“Mình vẫn giữ quan điểm nhà đẹp là nhà phải gọn, sạch chứ không phải cứ nhà to, hoành tráng, dùng đồ đắt tiền là đẹp đâu”, MC Diệp Chi viết.

MC Diệp Chi bài trí nhà gọn hơn bằng cách "giấu" dây điện

Bên cạnh hệ thống điện, Diệp Chi cũng đặc biệt chú trọng thiết kế không gian lưu trữ. Quan điểm của cô là nếu nhà có nhiều đồ, nên bố trí đủ hệ tủ với kích thước và công năng khác nhau. Trong căn hộ, có những ngăn tủ lớn đủ sức chứa vali cỡ đại, nhưng cũng có các ngăn nhỏ dành riêng cho đinh ốc và vật dụng linh tinh. Nhờ đó, đồ đạc được phân loại, cất giữ đúng vị trí và dễ dàng tìm kiếm khi cần.

Về màu sắc nội thất, nữ MC ưu tiên sự đồng nhất, hạn chế kết hợp quá nhiều gam màu hoặc phong cách trong cùng một không gian. Với phòng ngủ, cô chú ý sự hài hòa giữa màu chăn ga, rèm cửa và vải bọc đầu giường để tạo cảm giác thư giãn.

Diệp Chi cho rằng một căn nhà đẹp không nhất thiết phải rộng lớn hay sử dụng toàn bộ nội thất đắt tiền. Điều quan trọng hơn là cách gia chủ lựa chọn, sắp xếp và chăm chút từng chi tiết.

"Tiền nhiều không quyết định nhà sẽ đẹp. Quan trọng hơn sau đó là quá trình chăm chút cho ngôi nhà mỗi ngày", nữ MC bày tỏ.

Phòng ngủ và bàn trang điểm của nữ MC

Phòng con gái Sumo

Yêu thích gian bếp, dành nhiều thời gian để dọn nhà sạch mỗi ngày

Trong số các không gian của căn hộ, gian bếp là một trong những khu vực được Diệp Chi yêu thích nhất. Khu vực này được sắp xếp theo tiêu chí sạch sẽ, khô ráo, ngăn nắp và thuận tiện cho mọi công đoạn từ sơ chế, nấu nướng đến dọn rửa. Các thiết bị, dụng cụ được bố trí gọn gàng, hạn chế tối đa việc bày biện đồ đạc không cần thiết trên mặt bàn.

Căn bếp được MC Diệp Chi đầu tư nhiều thiết bị gia dụng hiện đại

Đặc biệt, Diệp Chi nhấn mạnh căn bếp luôn được duy trì trạng thái sạch gọn trong sinh hoạt hàng ngày, không phải chỉ được dọn dẹp khi gia đình chuẩn bị đón khách. Theo nữ MC, việc giữ gian bếp ngăn nắp không quá khó nếu mỗi thành viên đều có ý thức dọn dẹp sau khi sử dụng. Nhờ có máy rửa bát, thời gian thu dọn sau mỗi bữa ăn của gia đình cô thường không quá 20 phút. Vào cuối tuần, Diệp Chi dành thêm thời gian vệ sinh kỹ các thiết bị, sắp xếp lại tủ lạnh và tủ thực phẩm.

Không chỉ chăm chút gian bếp, Diệp Chi còn có niềm yêu thích đặc biệt với việc dọn dẹp nhà cửa. Nữ MC tiết lộ cô thường tự tay làm mọi việc thay vì thuê người giúp việc. Cuối tuần, hai mẹ con thường dành vài tiếng để tổng vệ sinh căn hộ, dù trong tuần vẫn duy trì thói quen dọn dẹp mỗi ngày.

Các hệ tủ giúp MC Diệp Chi giữ nhà ngăn nắp, gọn gàng

Diệp Chi cho biết việc chăm sóc nhà cửa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Thậm chí, khi đến thăm nhà người quen, cô cũng thường quan sát cách sắp xếp đồ đạc để học hỏi thêm những ý tưởng hữu ích. Nữ MC cũng chú trọng hướng dẫn con gái hình thành thói quen ngăn nắp, tự giữ gìn những khu vực sinh hoạt của mình.

"Ngôi nhà là tổ ấm, là nơi cất giữ những cảm xúc yên bình nhất, là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, nơi bắt đầu của mọi niềm vui", Diệp Chi chia sẻ.