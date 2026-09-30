Công ty của bà Châu Thị Thu Hằng (TPHCM) kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Hình thức bán hàng chủ đạo là qua kênh đại lý cá nhân và các cộng tác viên.

Công ty ký hợp đồng cộng tác dưới hình thức bán thời gian, không quản lý giờ giấc và hình thức bán hàng. Đại lý, cộng tác viên tự tìm kiếm khách hàng, nhận hoa hồng theo doanh số bán được.

Cơ quan BHXH thông báo, các trường hợp trên phải tham gia BHXH tại công ty của bà Hằng. Bà Hằng hỏi, như vậy có đúng không? Đại lý, cộng tác viên không chịu sự quản lý về thời gian, cách thức làm việc thì căn cứ vào đâu để công ty đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điểm a và điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

"a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

... l) Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất".

Đề nghị bà đối chiếu các quy định trên để thực hiện đúng. Căn cứ dữ liệu thuế cung cấp, đối với các đơn vị có quyết toán thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHXH cơ sở Cầu Kiệu có gửi thông báo đến đơn vị theo danh sách cơ quan thuế cung cấp bằng văn bản, không thông báo qua điện thoại.

Trường hợp đơn vị có cơ sở chứng minh đầy đủ về việc ký hợp đồng cộng tác viên bán thời gian, không quản lý giờ giấc và hình thức bán hàng; đại lý, cộng tác viên tự tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng theo doanh số thì không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.