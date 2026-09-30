HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căn cứ xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

chinhphu.vn
|

Công ty của bà Châu Thị Thu Hằng (TPHCM) kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Hình thức bán hàng chủ đạo là qua kênh đại lý cá nhân và các cộng tác viên.

Công ty ký hợp đồng cộng tác dưới hình thức bán thời gian, không quản lý giờ giấc và hình thức bán hàng. Đại lý, cộng tác viên tự tìm kiếm khách hàng, nhận hoa hồng theo doanh số bán được.

Cơ quan BHXH thông báo, các trường hợp trên phải tham gia BHXH tại công ty của bà Hằng. Bà Hằng hỏi, như vậy có đúng không? Đại lý, cộng tác viên không chịu sự quản lý về thời gian, cách thức làm việc thì căn cứ vào đâu để công ty đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điểm a và điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

"a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

... l) Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất".

Đề nghị bà đối chiếu các quy định trên để thực hiện đúng. Căn cứ dữ liệu thuế cung cấp, đối với các đơn vị có quyết toán thuế nhưng chưa tham gia BHXH, BHXH cơ sở Cầu Kiệu có gửi thông báo đến đơn vị theo danh sách cơ quan thuế cung cấp bằng văn bản, không thông báo qua điện thoại.

Trường hợp đơn vị có cơ sở chứng minh đầy đủ về việc ký hợp đồng cộng tác viên bán thời gian, không quản lý giờ giấc và hình thức bán hàng; đại lý, cộng tác viên tự tìm kiếm khách hàng và hưởng hoa hồng theo doanh số thì không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Lời khuyên cho người muốn cắt giảm chi tiêu ở tuổi nghỉ hưu
Tags

BHXH

bảo hiểm xã hội

bảo hiểm xã hội bắt buộc

chính sách

tham gia BHXH bắt buộc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại