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Căn cứ không quân Ukraine trúng tên lửa tàng hình của Su-57

Bạch Dương
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Cặp đôi "tàng hình" gồm tiêm kích Su-57 và tên lửa Kh-69 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine.

- Ảnh 1.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa hành trình tấn công sân bay quân sự Kanatovo của Ukraine tại vùng Kirovohrad.

"Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ mạnh và kéo dài sau khi các tên lửa hành trình lao tới", một "cộng tác viên ngầm" có biệt danh Sergei Lebedev cho biết.

Theo tiết lộ, một tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đã thực hiện nhiệm vụ phóng 3 tên lửa hành trình Kh-69 trong hai đợt, duy trì khoảng cách an toàn ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine.

Mặc dù có cảnh báo không kích, căn cứ không quân Ukraine vẫn phải hứng chịu thiệt hại từ cuộc tấn công. Các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu mà không gặp phải sự kháng cự nào.

- Ảnh 2.

Phòng không Ukraine bất lực trước tên lửa hành trình Kh-69.

Thành công của trận đánh không phải do sự bất cẩn từ phía Ukraine, mà là do đặc điểm của loại vũ khí được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng.

Kh-69 là tên lửa hành trình tàng hình - một trong những phát triển mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga và đã được đưa vào sử dụng trên chiến tuyến từ năm 2023.

Đặc điểm bên ngoài cơ bản của Kh-69 đó là mặt cắt ngang hình vuông, giúp nó dễ dàng đặt vừa bên trong các khoang vũ khí của Su-57 để giảm tín hiệu phản xạ radar. Khả năng bay ở độ cao 20m so với mặt đất càng nâng cao mức độ tàng hình hơn nữa.

Cấu trúc của tên lửa Nga tương tự Storm Shadow của Anh và Taurus của Đức - một cặp cánh chính và 4 cánh ổn định đuôi sẽ được triển khai sau khi phóng. Trong khi bay, Kh-69 sử dụng hệ thống định vị vệ tinh (GPS và GLONASS) với dự phòng quán tính. Theo các nguồn tin công khai, tầm bắn của nó là 400km, đầu đạn nặng 300kg.

Tên lửa này là vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Su-57, cũng có thể được sử dụng bởi các chiến đấu cơ khác như Su-30MK, Su-34, Su-35 và MiG-31.

Theo Rossiyskaya Gazeta
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Tags

Su-57

Kh-69

Không quân Vũ trụ Nga

storm shadow

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