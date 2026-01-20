Cần có lệnh cấm minh tinh này cưa sừng làm nghé: 75 tuổi vẫn đóng thiếu nữ 16

Ngày 20/1, trang QQ đưa tin việc Lưu Hiểu Khánh đóng phim ngắn Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ dạng phim ngắn khiến khán giả chấn động. Lưu Hiểu Khánh cho biết bà sẽ đảm nhận vai diễn Võ Mỵ Nương từ khi còn là thiếu nữ 16 tuổi tới khi đã trở thành Võ Hậu khi đã 86 tuổi. Tuy nhiên, điều khiến công chúng tranh cãi là hiện tại Lưu Hiểu Khánh đã bước sang tuổi 75, dù nữ diễn viên giữ vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi nhưng vẫn không thể mang lại nét thiếu nữ như xưa.

Theo Lưu Hiểu Khánh, để đạt được hiệu quả như bộ phim Võ Tắc Thiên (1993), bà mời chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình tới tạo hình. Mao Qua Bình từng giúp Lưu Hiểu Khánh tạo nên hình ảnh Võ Tắc Thiên kinh điển trên màn ảnh. Ông cho rằng gương mặt và khí chất của Lưu Hiểu Khánh sinh ra để diễn nhân vật đặc biệt này.

Lưu Hiểu Khánh lần thứ 5 đóng vai Võ Tắc Thiên

Nữ diễn viên bị phản đối vì đóng thiếu nữ ở tuổi 75

Song, không ít khán giả cho rằng dù bàn tay của Mao Qua Bình có giỏi "phù phép" đến đâu vẫn không thể giấu được dấu vết thời gian trên gương mặt Lưu Hiểu Khánh. Nữ diễn viên đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm" nên không còn nét trẻ trung ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Bên cạnh đó, vì sử dụng nhiều phấn che khuyết điểm nên gương mặt của bà trông đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Nhiều người cảm thấy Lưu Hiểu Khánh "quá cố chấp níu giữ quá khứ", nếu nữ diễn viên chỉ đóng Võ Tắc Thiên khi bước qua độ tuổi trung niên thì sẽ phù hợp và nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng hơn.

"Bà ngoại ơi, bà có thể đóng vai đúng với độ tuổi được không", "Lưu Hiểu Khánh đang khiến khán giả ngán ngẩm khi lúc nào cũng thích cưa sừng làm nghé", "Sau này tôi sẽ không thể nhớ về vai diễn Võ Tắc Thiên của bà ấy với hình ảnh đẹp được nữa", "Ai đó ngăn bà ấy lại đi", "Cần có lệnh cấm, chứ không hỏng mắt khán giả", khán giả bình luận khi biết Lưu Hiểu Khánh tiếp tục đóng vai thiếu nữ.

Lưu Hiểu Khánh nhờ bạn thân tới hỗ trợ trang điểm

Tuy nhiên, khán giả vẫn chê gương mặt nữ diễn viên thiếu tự nhiên

Nhiều người tiếc nuối hình ảnh đẹp của Lưu Hiểu Khánh trong phim Võ Tắc Thiên ngày xưa

Đây không phải lần đầu Lưu Hiểu Khánh cố gắng diễn những nhân vật trẻ trung hơn tuổi thực. Bà luôn cho rằng mình vẫn còn sung sức, giàu năng lượng, nhiệt huyết với diễn xuất nên không ngại đóng thiếu nữ 18 dù đã qua tuổi 70.

Năm 2023, Lưu Hiểu Khánh có màn "cưa sừng làm nghé" gây chấn động khắp MXH trong phim Băng Tuyết Truy Kích 2. Bà vào vai thiếu nữ du kích mới 18 tuổi, đóng con gái của tài tử kém bà tới 12 tuổi. Phim có nhiều tranh cãi và thất bại thảm hại, chỉ đạt 3/10 điểm chất lượng trên trang Douban. Trong Tùy Đường Anh Hùng, Lưu Hiểu Khánh đóng cặp với bạn diễn kém 21 tuổi Trịnh Quốc Lâm khiến người xem hoang mang.

Hiện tại, Lưu Hiểu Khánh chuyển sang đóng phim ngắn, bà liên tục hợp tác với các nam diễn viên trẻ kém 40-50 tuổi khiến nhiều người thậm chí còn hy vọng nữ diễn viên bị cấm đóng phim.