Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz, theo chồng Việt kiều ra nước ngoài, cuộc sống hiện ra sao?

Từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng VTV, Diệu Hương khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi bất ngờ rút lui khỏi showbiz ở thời điểm sự nghiệp đang ổn định.

Sau khi kết hôn với chồng Việt kiều, nữ diễn viên theo gia đình sang nước ngoài sinh sống, chọn cuộc sống kín tiếng và bình yên. Nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Diệu Hương từng là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh nhó VTV

Dấu ấn khó phai của mỹ nhân màn ảnh nhỏ

Diệu Hương sinh năm 1986, được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, có lối diễn xuất tự nhiên của màn ảnh Việt. Cô được khán giả chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình phát sóng trên khung giờ vàng VTV, đặc biệt là loạt phim gia đình, tâm lý xã hội vốn rất được yêu thích vào giai đoạn những năm 2000-2010.

Tên tuổi của Diệu Hương gắn liền với nhiều bộ phim như Cảnh sát hình sự: Cuồng phong, Cảnh sát hình sự: Cổ vật, Xin thề anh nói thật, Vòng nguyệt quế, Cầu vồng tình yêu, Con đường hạnh phúc, Luật đời…

Năm 2014 được xem là dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Diệu Hương khi cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Bảo Khánh trong phim truyền hình Bánh đúc có xương . Nhân vật là một người mẹ kế nhân hậu, giàu bản lĩnh, mang số phận nhiều trăn trở, đòi hỏi diễn viên phải có khả năng đào sâu tâm lý và truyền tải cảm xúc một cách tinh tế.

Diệu Hương để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả nhở khả năng nhập vai đa dạng từ hiền lành, cam chịu đến mạnh mẽ, sắc sảo

Bằng lối diễn tự nhiên và cảm xúc chín muồi, Diệu Hương đã khắc họa trọn vẹn những giằng co trong nội tâm, tình yêu âm thầm dành cho con riêng của chồng cùng khát vọng được thừa nhận như một người mẹ đúng nghĩa.

Dù không xuất hiện quá dày đặc trên màn ảnh, Diệu Hương luôn được đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn có cá tính riêng. Cô không chạy theo hình ảnh ồn ào hay scandal mà chọn con đường làm nghề chậm rãi, chỉn chu. Chính điều đó giúp nữ diễn viên xây dựng hình ảnh sạch, được đồng nghiệp và khán giả yêu mến.

Cuộc sống sau khi theo chồng ra nước ngoài định cư

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Diệu Hương bất ngờ kết hôn với doanh nhân Việt kiều có tên Ngọc Linh. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Diệu Hương kết hôn với ông xã Việt kiều

Khoảng năm 2019, nữ diễn viên theo chồng sang Mỹ định cư sau khi hoàn thành bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. Rời showbiz, cô tập trung kinh doanh online, chăm lo cho chồng con, và tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại địa phương.

Tổ ấm của gia đình Diệu Hương là một căn biệt thự hai tầng rộng rãi, lấy gam trắng làm tông màu chủ đạo, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi. Phía trước ngôi nhà có khoảng sân thoáng đãng với thảm cỏ xanh mát, bao quanh là nhiều loài hoa khoe sắc, tạo nên khung cảnh lúc nào cũng trong trẻo và nên thơ.

Biệt thự của gia đình Diệu Hương

Trên mạng xã hội, Diệu Hương hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng, an yên. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ những dòng tâm sự đầy cảm xúc về dịp Giáng sinh và Tết dương lịch năm nay.

Cô viết: "Em đón năm mới theo cách rất khác so với những năm trước: hoàn toàn nghỉ ngơi bên gia đình, em cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn và ngủ cũng nhiều hơn".

Diêu Hương cho biết, ở nơi cô sinh sống, khoảng thời gian từ Giáng sinh đến Tết dương lịch là kỳ nghỉ lớn nhất trong năm, với rất nhiều hoạt động gia đình. Không khí sum vầy khiến cô cảm nhận rõ hơn giá trị của gia đình.

Hình ảnh Diệu Hương đón năm mới cùng đại gia đình chồng, hiện tại nữ diễn viên đang có cuộc sống kín đáo, nhưng hạnh phúc, an yên

"Đông anh chị em, mỗi nhà một bữa là đủ bận vui kín tuần. Chị bé làm tiệc kiểu Mỹ, hôm khác thì tới nông trai của chị lớn để ông bà cùng các con vui với thiên nhiên, còn gia đình em làm bún đậu phụ trách bữa tất niên theo yêu cầu của mọi người: bữa tất niên chuẩn vị quê nhà.

Đại gia đình ngồi chiếu đỏ quây quần thưởng thức món ăn dân dã, cùng nhìn lại một năm đã qua và chúc nhau may mắn, hanh thông trong năm mới! Tết này em quên cả chụp ảnh cho mình luôn đấy, có thể mải vui, có thể cũng giản dị hơn rồi.

Trong tiếng tí tách mưa quyện cùng tiếng bếp lửa hồng bập bồng khoai nướng, âm thanh và hương thơm quá đỗi quen thuộc, ấm áp, chúng ta cùng chào đón năm mới dịu dàng, bình an ạ!", nữ diễn viên chia sẻ.

Ở tuổi 40, Diệu Hương vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhờ hôn nhân viên mãn

Theo nhiều khán giả, những dòng tâm sự mộc mạc của Diệu Hương cho thấy đang thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Dù không còn xuất hiện trên phim giờ vàng, cô vẫn giữ được tình cảm của công chúng nhờ lối sống kín đáo, tích cực và giàu yêu thương.

Đặc biệt, dù ở xa quê, Diệu Hương vẫn nấu những bữa cơm đậm chất Việt. Vào dịp lễ Tết, nữ diễn viên thường cùng gia đình trang hoàng nhà cửa theo phong cách truyền thống và quây quần bên mâm cỗ quê hương.